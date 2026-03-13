'Olha Onde Eu Tô': Ana Castela é atração desta sexta-feira no BBB 26
Para curtirem o show da sertaneja, a produção preparou para o elenco um figuro no estilo country e boho
A cantora Ana Castela será a atração principal da festa desta sexta-feira, 13, no Big Brother Brasil 26. Repleta de canções de sucesso, a boiadeira deve apostar em um playlist com hits como Pipoco, Ram Tchum e Olha Onde Eu Tô.
Para curtirem o show da sertaneja, a produção preparou para o elenco um figuro no estilo country e boho - com direito à chapéus, bandanas e buckets. Além da atração musical, o elenco também terá à disposição uma parede de escada com piscina de bolinhas e uma jukebox.
A apresentação da artista ocorre em um momento mais morno do jogo. Durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 12, Alberto Cowboy venceu a Prova do Líder e conquistou a liderança pela terceira vez. Até o momento, ele e Jonas Sulzbach já foram líderes em sete semanas.
Enquanto os participantes lidam com as repercussões da eliminação de Babu Santana, o grupo formado por Alberto, Jonas, Jordana e Marciele enfrentam uma rusga interna.
Durante a dinâmica da Prova do Líder, Marciele não foi escolhida para um trio e ficou de fora da disputa. Em conversa com Alberto, Jordana contou que a Cunhã ficou chateada por achar que as duas deveriam excluir Jonas ou Cowboy da formação.
