Ana Castela desabafa após receber 'unfollow' no Instagram: 'Eu não sou fã pra ficar te seguindo'

A cantora Ana Castela utilizou as redes sociais nesta terça-feira (3) para desabafar sobre um assunto que a deixou um pouco intrigada: a chuva de unfollows que recebeu nos últimos meses no Instagram. Com uma dose de humor e ironia, a boiadeira explicou que decidiu organizar sua lista de seguidos nas plataformas digitais quando se deparou com a quantidade de pessoas que não a seguiam, mas que ela continuava a seguir.

No início dos stories, a artista explicou que a ideia primordial era fazer uma limpeza em seus perfis na internet, removendo pessoas que não faziam mais sentido manter e, principalmente, excluindo contas inativas e mantidas por robôs. Foi então que ela passou a achar estranho o comportamento.

"Essas pessoas me seguiam, eu também seguia. Quando fui conferir, elas tinham parado de me seguir enquanto eu continuava lá. "E são pessoas que, quando eu comecei a seguir, já me seguiam. Ou nós trocamos follow. E aí, do nada, parou de me seguir e não me tiraram da lista. Toma vergonha! Me tira também dos seguidores… Aí eu fico lá, uma abestalhada, seguindo a pessoa. Eu não sou fã pra ficar te seguindo, tá?", brincou Ana.

Detalhes que vão além do ambiente digital...

Apesar de a cantora ter explorado o assunto de forma descontraída na internet, esse tipo de problema costuma vir à tona mais do que as pessoas imaginam, seja com indivíduos considerados anônimos ou até com famosos, como a própria Ana Castela. Esses unfollows, inclusive, podem gerar polêmicas e discussões que vão além do ambiente digital e podem levar algumas pessoas a guardar mágoas da situação.

"Eu consigo entender quando a Lady Gaga não me segue de volta. Eu consigo muito. Agora, uma pessoa que já me seguia, parar de me seguir e me deixar lá… Ah, toma vergonha", brincou novamente a cantora Ana Castela, mencionando Lady Gaga como celebridade internacional.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)