Ana Castela muda visual, arranca elogio de influencer coreano e fãs comentam

A cantora Ana Castela fez uma publicação em seu Instagram e exibiu visual diferente. Com nova cor e corte, a cantora recebeu elogios dos fãs.

Agora com o cabelo curto e mais castanho, a sertaneja aposta em um visual iluminado. Sem legenda, a boiadeira ainda chamou a atenção de um admirador.

O influenciador sul-coreano Hooni voltou a elogiar a brasileira. Na postagem, ele disse: "Meu Deus do céu...". Ele já havia comentado anteriormente em uma publicação de Castela e os dois se encontraram em um show da cantora.

Além dele, os fãs também aprovaram a escolha da sertaneja. "Eita, morena. Tá linda", escreveu um, enquanto outro usuário elogiou: "Minha gente, de onde saiu essa leoa? Que arraso, boiadeira".