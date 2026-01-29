Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Vídeo de suposta câmera térmica em show de Ana Castela viraliza: 'Eu não peido'

No conteúdo, as imagens com “detecção térmica” focam o corpo da cantora enquanto ela se apresentava no palco

Riulen Ropan
fonte

No conteúdo, a chamada “detecção térmica” aparece focada no corpo da cantora enquanto ela se apresentava no palco. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais nos últimos dias envolvendo a cantora Ana Castela, de 22 anos, provocou polêmica e dividiu opiniões entre fãs e internautas. As imagens, que teriam sido registradas por uma câmera com sensor térmico durante um show da artista, viralizaram ao sugerir um momento constrangedor durante a apresentação.

No conteúdo, a chamada “detecção térmica” aparece focada no corpo da cantora enquanto ela se apresentava no palco. Usuários nas redes passaram a interpretar as imagens como o registro de uma suposta liberação de gases enquanto Ana cantava, o que deu início a uma onda de comentários e memes.

Em tom de humor, um internauta escreveu: “A Boiadeira é boa! Canta e toca berrante ao mesmo tempo”. A publicação ultrapassou 17 mil curtidas e acumulou quase 2 mil comentários, ampliando ainda mais a repercussão.

Cantora reage com bom humor

Diante da viralização do vídeo, Ana Castela decidiu se manifestar. Com seu estilo descontraído, a artista comentou de forma direta e bem-humorada: “Eu não peido”, acompanhando a frase com um emoji de rosto tranquilo. A resposta divertiu seguidores e ajudou a suavizar o tom da discussão.

image Ana Castela responde publicação. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Internautas criticam exposição e apontam invasão de privacidade

Apesar da abordagem leve adotada pela cantora, parte do público considerou o vídeo desrespeitoso e invasivo. Muitos usuários criticaram a exposição excessiva e questionaram o uso e a divulgação desse tipo de imagem.

“Pode nem peidar mais em paz”, comentou uma internauta, demonstrando indignação com a situação. Outros ressaltaram que o episódio levanta debates sobre limites da exposição de artistas, especialmente em conteúdos manipulados ou interpretados fora de contexto.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a veracidade das imagens ou sobre o uso real de câmeras térmicas no show em questão. Então, tudo pode se tratar de uma montagem para fazer piada com a Boiadeira.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

ana castela

camêra com sensor térmico

liberação de gases
.
