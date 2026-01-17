Ana Castela ironiza Zé Felipe após cantada de influenciador coreano: ‘Disputado até na Coreia’

Ana Castela, de 22 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao interagir de forma descontraída com o ex-namorado, Zé Felipe, de 27, nesta sexta-feira (16). A cantora comentou uma publicação do sertanejo em que ele aparecia com a legenda “Livre no feed, cobiçado no mundo”. Em tom de brincadeira, Ana respondeu: “Cobiçado até na Coreia”.

O comentário faz alusão a um episódio ocorrido no início da semana. Na terça-feira (13), Ana publicou uma foto de biquíni e recebeu uma cantada do influenciador sul-coreano Sunghoon Jang, conhecido como Hooni.

“Issoooo! Que linda solteira, Ana”, escreveu ele, com emojis, em um post cuja legenda dizia: “Era sol que me faltava”.

A interação gerou reação de Zé Felipe, que demonstrou ciúmes de forma bem-humorada em vídeos publicados nas redes sociais.

“É o coreano dando em cima, o coreano dando o bote. Vai pra lá, coreano safado, vagabundo”, disse o cantor, em tom de brincadeira.

Em seguida, ele ainda ironizou: “Eu achava que ‘Jack’ era tudo cantor… aí tem Jack coreano. Nunca tinha visto”.

Após a repercussão, Hooni respondeu de maneira respeitosa, pedindo desculpas ao sertanejo e afirmando ser fã. “Desculpa, Zé, mas eu ainda sou seu fã! Na verdade, virei ainda mais fã”, escreveu o influenciador.