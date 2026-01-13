Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Trilha sonora de 'Coração Acelerado': Veja quais são as músicas da novela

A abertura do folhetim é embalada por Olha Onde Eu Tô, sucesso de Ana Castela, que também integra o elenco

Estadão Conteúdo
fonte

Novela "Coração Acelerado" (Globo/Manoella Mello)

A novela Coração Acelerado tem a música sertaneja como elemento estruturante de sua narrativa. Ambientada no interior de Goiás, a produção da TV Globo utiliza canções do gênero para acompanhar a trajetória dos personagens e reforçar o universo country que move a história criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

A abertura do folhetim é embalada por Olha Onde Eu Tô, sucesso de Ana Castela, que também integra o elenco. A trilha ganha destaque dentro da trama a partir da formação da dupla de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), ponto central da abordagem do feminejo na novela.

Música como parte da narrativa

Entre os personagens ligados diretamente à música está João Raul (Filipe Bragança), artista conhecido na ficção como "Mozão do Brasil". Para a novela, ele interpreta Fora do Compasso, parceria com Maiara & Maraisa desenvolvida especialmente para o folhetim, além da faixa inédita Queria Ser o Batom.

A trilha também inclui composições criadas exclusivamente para a produção e gravadas por nomes consagrados do sertanejo. Estão entre elas Seu Amor É Minha Estrada (Chitãozinho & Xororó), Potência do Motor (Bruno & Marrone), Aô Goiás (Clayton & Romário) e Medo (Julia & Raffaela).

Releituras, clássicos e faixas internacionais

Alguns sucessos ganharam versões especiais para a novela, como Amo Noite e Dia, com Jorge & Mateus, e Medo Bobo, regravada por Maiara & Maraisa. O repertório ainda contempla músicas já conhecidas do público, entre elas Sensível Demais, na voz de Marília Mendonça (1995-2021), Majestade O Sabiá, de Roberta Miranda, e Onde é Que Deu Errado, de Luísa Sonza.

Além das canções nacionais, Coração Acelerado incorpora músicas internacionais à trilha, como Bodyguard, de Beyoncé; Im Gonna Getcha Good!, de Shania Twain; e Youre Still The One, em versão de Teddy Swims. Paula Fernandes e Ana Castela também participam com Mentiras e As Cowgirl.

Cultura
.
