Rafael Cardoso lamenta distância dos filhos: 'Dois anos já sem os ver'

Rafael Cardoso fez um desabafo nas redes sociais esta semana referente à distância sobre seus dois filhos, fruto de seu relacionamento com a atriz Mariana Bridi, de quem se separou em 2022.

Por meio de um story no Instagram,ele compartilhoou uma publicação com a foto do filho mais novo, Valentim, e escreveu: "Lindo do papai. Já são dois anos sem os ver… Estou limpo, bem, trabalhando! Não há mais justificativas. Acredito que em breve estaremos juntos. Deus está no controle! Que Ele abençoe e ilumine essas cabeças."

VEJA MAIS

O relacionamento entre Rafael e Mari durou 15 anos e chegou ao fim em dezembro de 2022, em meio a um processo conturbado que corre em segredo de Justiça. Após o desabafo do ex-marido, a atriz se manifestou nas redes sociais e ressaltou que há uma medida protetiva em vigor para garantir a sua segurança e a das crianças.

Atualmente, Rafael também é pai de Helena, de um ano, fruto do relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz. Em janeiro deste ano, ele comentou sobre o vínculo entre as filhas, que ainda não se encontraram pessoalmente. "O amor das duas já é gigante, mesmo sem terem se encontrado fisicamente", escreveu ele, ao compartilhar o print de uma chamada de vídeo entre a primogênita e a bebê.