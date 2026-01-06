Zé Felipe faz show com Ana Castela e comenta relação: 'Muito especial na minha vida'

Zé Felipe e Ana Castela subiram ao palco juntos pela primeira vez desde o anúncio do fim do namoro. Na última segunda-feira, 5, o cantor fez uma participação especial no Boiadeira em Alto-Mar, navio da sertaneja e comentou, em entrevista, sobre o sentimento por ela após a separação.

Durante o show, os dois cantaram Sua Boca Mente, parceria lançada em outubro de 2025. A apresentação foi marcada por poucas interações entre os artistas, o que chamou a atenção do público presente.

Nos bastidores, Zé Felipe falou com carinho sobre o relacionamento que viveu com Ana Castela e destacou o vínculo com a família da cantora. "A família da Ana é muito especial na minha vida. As famílias são muito parecidas, têm os mesmos valores. São pessoas que quero levar para sempre. Amo a Ana, amo para sempre, mas foi tudo muito rápido", afirmou.

Término entre Zé Felipe e Ana Castela

Os cantores Zé Felipe e Ana Castela terminaram o namoro após dois meses de relacionamento. O anúncio foi feito por meio de um texto publicado nas redes sociais do sertanejo no dia 29 de dezembro.

"Sou grato por tudo o que vivemos juntos", escreveu Zé Felipe em um story que trazia uma foto do agora ex-casal. "Aprendi muito com ela. Fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo."

O cantor expressou carinho pela família Castela e disse que ama a cantora. "Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho", esclareceu.

Ele prosseguiu desejando "toda a felicidade do mundo" à ex-namorada e pediu para que usuários das redes sociais não "inventem mentiras" sobre a cantora. "Peço a compreensão e o respeito de todos nesse momento", finalizou.