Gustavo Mioto se pronuncia sobre indireta a Zé Felipe e Ana Castela; veja

O cantor Gustavo Mioto se manifestou nas redes sociais após um vídeo de um show recente viralizar. Na gravação, uma declaração sua foi interpretada por internautas como uma indireta a Zé Felipe e Ana Castela, gerando polêmica que o artista posteriormente esclareceu.

Durante a apresentação, em um momento de interação com o público, o sertanejo fez um comentário que rapidamente se espalhou na internet. Ele afirmou: "Nunca se sabe o que 2026 te traz. Às vezes você tem oportunidade de beijar 70 bocas e você quer voltar para o ex que fez cagada", em tom de brincadeira.

Repercussão e especulações

Nas redes sociais, a fala de Gustavo Mioto gerou diversas especulações. Muitos internautas interpretaram a declaração como um recado direto à ex-namorada Ana Castela. Essa leitura ganhou força devido ao término recente do relacionamento de dois meses da cantora com Zé Felipe, o que alimentou as suposições sobre o alvo da indireta.

Gustavo Mioto se pronuncia publicamente

Diante da intensa repercussão, Gustavo Mioto decidiu se manifestar publicamente. O cantor deixou um comentário em uma publicação do jornalista Leo Dias, que havia repercutido o vídeo viralizado. Na ocasião, ele explicou o contexto da situação.

Segundo o artista, sua fala não tinha relação com Ana Castela ou com Zé Felipe. Ele esclareceu que a frase fazia parte de uma interação específica com uma fã que estava na plateia. "Foi pra menina na frente do palco que estava mandando mensagem pro ex", detalhou Mioto.