Clayton & Romário lançam 'Não Namora' com participação de Zé Neto & Cristiano

Narrativa envolvente sobre relacionamentos sem rótulos, mas carregados de sentimento, são destaques na música

O Liberal
fonte

“Não Namora” faz parte do novo DVD “Por Vocês”, de Clayton & Romário (Divulgação)

Vivendo um dos momentos mais consistentes da carreira, Clayton & Romário apresentam ao público a música “Não Namora”, faixa que abre o novo DVD “Por Vocês” e que conta com a participação especial de Zé Neto & Cristiano. O lançamento marca uma nova etapa da dupla, apostando em canções com histórias reais, identificação imediata e forte conexão com o público. O single chega nesta quinta-feira (05), às 21h, em todas as plataformas digitais.

Com uma narrativa envolvente sobre relacionamentos sem rótulos, mas carregados de sentimento, a música traduz bem a essência do projeto. “‘Não Namora’ fala de uma situação muito comum, que todo mundo já viveu ou conhece alguém que vive. Quando ouvimos a música, sentimos que ela tinha verdade e precisava ser a porta de entrada desse novo DVD”, afirma Clayton.

Gravado com a proposta de ser uma entrega direta aos fãs, Por Vocês reúne faixas que dialogam com o cotidiano e refletem a trajetória construída pela dupla nos palcos de todo o Brasil. Para Romário, o projeto nasce como uma resposta ao carinho do público: “Esse DVD tem esse nome porque é exatamente isso: tudo o que a gente canta ali é pensado no nosso público, nas histórias que eles vivem e cantam com a gente nos shows. ‘Não Namora’ representa muito bem esse momento que estamos vivendo”.

A parceria com Zé Neto & Cristiano soma identidade e força ao projeto, reforçando o DNA do sertanejo atual sem perder a essência romântica que consagrou Clayton & Romário. Com Por Vocês, a dupla reafirma seu espaço no cenário sertanejo e promete seguir entregando músicas que emocionam, conectam e ecoam nas playlists e nos palcos do país.

