Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Kesha critica Casa Branca por usar sua música em vídeo sobre ataque militar: 'Desumano'

Estadão Conteúdo

A cantora Kesha criticou a Casa Branca após a utilização da música Blow em um vídeo publicado nas redes sociais do governo dos Estados Unidos. A artista afirmou que não autorizou o uso da faixa e classificou a publicação como uma tentativa de incentivar violência.

O vídeo foi compartilhado em 10 de fevereiro e mostra um caça disparando um míssil contra um navio, acompanhado da legenda "Lethality" ("Letalidade"). A publicação alcançou 14,5 milhões de visualizações e 1,8 milhão de curtidas no TikTok.

Embora o conteúdo esteja no ar há algumas semanas, a cantora se manifestou publicamente nessa segunda-feira, 2. "Chegou ao meu conhecimento que a Casa Branca usou uma das minhas músicas no TikTok para incitar violência e ameaçar guerra", escreveu.

"Tentar fazer pouco caso da guerra é repugnante e desumano. Eu absolutamente não aprovo que minha música seja usada para promover violência de qualquer tipo. O amor sempre supera o ódio. Por favor, amem a si mesmos e uns aos outros em tempos como este. Essa demonstração de desrespeito à vida humana e, francamente, esse ataque ao nosso sistema nervoso é o oposto do que eu defendo", afirmou.

Ao final da mensagem, a cantora também fez referência aos chamados "arquivos Epstein", mencionando o nome do presidente Donald Trump.

Resposta da Casa Branca

A Casa Branca não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário da imprensa internacional. No X, o diretor de comunicação Steven Cheung republicou a mensagem da cantora e escreveu: "Todos esses 'cantores' continuam caindo nessa. Isso só nos dá mais atenção e mais visualizações para nossos vídeos porque as pessoas querem ver do que eles estão reclamando. Obrigado pela atenção a esse assunto."

Outros artistas já se manifestaram

O posicionamento de Kesha ocorre dias após integrantes do Radiohead criticarem o Departamento de Segurança Interna (DHS) pelo uso da música Let Down em um vídeo pró-ICE. Em comunicado, a banda afirmou que não autorizou a utilização da faixa e exigiu que o conteúdo fosse retirado.

Em novembro, Olivia Rodrigo também se manifestou depois que o DHS utilizou a canção All American Bitch em uma publicação. A cantora pediu que suas músicas não fossem associadas à propaganda que classificou como racista.

Sabrina Carpenter criticou um vídeo que usou sua música Juno em imagens de imigrantes sendo detidos. Já SZA se posicionou em dezembro contra o uso de uma canção apresentada no Saturday Night Live em uma publicação pró-ICE.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/KESHA/CASA BRANCA/CRÍTICAS/ICE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Alane Dias celebra novo álbum dos Gilsons e se derrete por Francisco Gil: 'Dom de emocionar'

O casal assumiu o relacionamento em maio de 2025

03.03.26 13h45

SOLIDARIEDADE

Artistas paraenses unidos em Juntos Pelo Nazaco para arrecadar fundos em prol de tratamento de saúde

A mobilização coletiva acontece no dia 11 de março com apresentações de bandas e solistas que integram a cena cultural do Pará para suprir necessidades médicas do percussionista

03.03.26 13h21

UNIÃO

Música regional e oficinas marcam a segunda edição do Festival Feira Viva em Belém

O evento gratuito no Centur reúne feira criativa regional e gastronomia sem origem animal com o objetivo de fortalecer modos de produção harmônicos com o território paraense

03.03.26 12h06

MÚSICA

A força feminina e a harmonia do trio SalDoce conquistam a música brasileira

No Dia Internacional da Mulher, o trio carioca destaca como a união de trajetórias individuais fortalece a diversidade e a leveza na nova MPB

03.03.26 11h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

JUSTIÇA

Justin Timberlake entra na justiça para impedir divulgação do vídeo de sua prisão

O cantor foi detido após cometer infrações de trânsito ao sair de um hotel. Segundo o relatório policial, ele apresentava sinais de embriaguez, admitiu o consumo de álcool, mas recusou-se a realizar o teste do bafômetro

03.03.26 10h13

CULTURA

Belém conhece de perto as formas da arte de Véio na Caixa Cultural

Duzentas obras do artista visual Cícero Alves dos Santos, natural de Sergipe, abordam a vida no sertão nordestino e alertam para a necessidade de preservação do meio ambiente

03.03.26 8h00

REINCIDENTE

Filho de Cher é preso em flagrante após invadir casa de mulher nos EUA

Elijah Blue Allman arrombou porta, fumou na sala da vítima e causou princípio de incêndio

03.03.26 11h02

VIRAL

VÍDEO: DJ Méury recria 'trend da Rocinha' no Ver-o-Peso e viraliza na web

Vídeo com imagem de drone no principal ponto turístico de Belém já soma mais de 100 mil visualizações nas redes

03.03.26 10h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda