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Bonnie Tyler, conhecida pela canção "It´s a Heartache', é colocada em coma induzido

De acordo com o jornal 'Guardian', esse procedimento foi adotado após a artista britânica ter passado por uma cirurgia de emergência na quarta (7)

Eduardo Rocha
fonte

Bonnie Tyler: cuidados médicos após cirurgia (Foto: Reprodução / Instagram)

Muito conhecida no Brasil por sucessos como "It´s a Heartache" e "Total Eclipse of the Heart", a cantora britânica Bonnie Tyler, com 74 anos de idade, foi colocada em coma induzido, a fim de ajudar na sua recuperação, como disse um porta-voz da artista. Ele chegou a declarar: "Sabemos que todos vocês desejam o melhor para ela e pedimos privacidade neste período difícil, por favor".

Bonnie Tyler, considerada um dos grandes nomes da música pop dos anos 1980, foi internada às pressas em um hospital em Portugal, país onde ela mora, para passar por uma cirurgia intestinal de emergência.

Outro sucesso de Bonnie é a canção "Sem Limites Pra Sonhar (Reaching For The Infinite Heart)", isto é, um dueto de 1986 entre ela e o cantor brasileiro Fábio Jr. 

 

 

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