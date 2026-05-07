Vídeo: Ed Motta se envolve em briga em restaurante do Rio e causa polêmica

O cantor Ed Motta se envolveu em um episódio de violência em um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro no último sábado (2), que incluiu agressões físicas e arremesso de objetos.

De acordo com relatos do próprio restaurante, a confusão começou quando a casa se recusou a conceder cortesia da taxa de rolha, valor cobrado para servir vinhos trazidos pelo cliente. Veja:

Donos de restaurante comentaram sobre o caso

Em comunicado divulgado ao jornal, os proprietários do Grado, Nello Garaventa e Lara Atamian, afirmaram que Ed Motta, acompanhado de Diogo Coutinho do Couto e de um terceiro homem, identificado como primo do cantor, praticou “episódios de extrema violência, agressões físicas, intimidação e condutas discriminatórias” contra a equipe e outros clientes presentes.

Ainda segundo os empresários, as agressões envolveram xingamentos, ataques à origem nordestina dos funcionários, além de comentários sobre orientação sexual e vida privada, expondo os trabalhadores publicamente e sem chance de se defender.

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Ed Motta se pronunciou sobre o acontecimento

Ed Motta se pronunciou sobre a confusão ocorrida em um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro e admitiu ter perdido o controle durante o episódio, mas negou ter arremessado uma cadeira contra qualquer funcionário.

Em entrevista ao jornal O Globo, o cantor explicou que a situação foi exagerada na cobertura do caso. “Houve um problema, mas a história não está bem contada. Infelizmente, toda a confusão começou comigo. Fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não em direção ao funcionário. Jamais faria isso”, afirmou.

O cantor também destacou que imagens das câmeras de segurança do estabelecimento poderiam comprovar sua versão dos fatos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)