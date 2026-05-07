Foragido da Justiça, Oruam recebe declaração da noiva: 'novo começo'

A influenciadora Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, publicou nesta quarta-feira (6) uma foto ao lado do artista e fez uma declaração nas redes sociais em meio ao momento delicado enfrentado pelo casal.

O cantor está foragido desde fevereiro, após descumprir medidas judiciais relacionadas ao uso de tornozeleira eletrônica.

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Na postagem, Fernanda demonstrou apoio ao companheiro e afirmou acreditar em uma reviravolta no caso. “Eu te amo, tudo vai se resolver, e eu sempre vou estar aqui. Deus já está escrevendo um novo começo”, escreveu.

Oruam é alvo de operação e está foragido

O rapper, assim como a mãe, Márcia Nepomuceno, e o irmão, Lucas Santos Nepomuceno, é considerado foragido da Justiça, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). Contra os três foram expedidos mandados de prisão no âmbito da Operação Contenção, que investiga a atuação de um braço financeiro ligado ao Comando Vermelho (CV).

No último dia 29, agentes da PCERJ realizaram diligências nos bairros de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados aos investigados. A operação tem como foco desarticular uma estrutura considerada responsável pelo suporte financeiro e logístico da facção criminosa.

De acordo com as investigações, os alvos fariam parte de um esquema organizado de movimentação de recursos ilícitos, com atuação no recebimento, fracionamento e repasse de valores oriundos do tráfico de drogas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)