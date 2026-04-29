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Justiça expede novos mandados de prisão contra família de Marcinho VP, incluindo Oruam, mãe e irmão

A operação identifica um sistema de ocultação de patrimônio que envolve familiares de lideranças presas investigadoa por usufruir e gerenciar valores provenientes do tráfico

O Liberal
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A ofensiva policial tem como alvos os chefes da organização e parentes de Marcinho VP, entre eles o rapper Oruam, que possui mandado de prisão em aberto desde fevereiro por descumprimento de medidas da tornozeleira eletrônica, e sua mãe, Márcia Gama (Reprodução)

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (29), uma nova etapa da Operação Contenção, voltada ao combate da expansão territorial do Comando Vermelho e ao desmantelamento de sua estrutura de lavagem de dinheiro. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) buscam cumprir 12 mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado da Capital. Entre os alvos da ação estão o rapper Oruam, sua mãe, Márcia Gama, e seu irmão, Lucas Santos Nepomuceno. Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP e pai do cantor, também é alvo da ordem judicial, embora já se encontre custodiado no sistema prisional.

Até o momento, Carlos Alexandre Martins da Silva, apontado como operador financeiro da organização, foi preso. O cantor Oruam já possuía o status de foragido desde fevereiro por violações no uso da tornozeleira eletrônica em processo que apura tentativas de homicídio. Márcia Gama, que havia obtido um habeas corpus no início deste mês após ser alvo de fase anterior da operação, voltou a ter a prisão decretada. Segundo a delegada Iasminy Vergetti, a investigação aponta que Marcinho VP mantém influência na hierarquia do grupo e que “Marcinho VP angaria esse dinheiro ilícito do tráfico, e a sua família usufrui e gerencia, lavando e ocultando esse dinheiro com imóveis e comércios”.

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Oruam compareceu à Central de Monitoração Eletrônica no dia 9 de dezembro do ano passado, quando foi feita a troca do equipamento.

A operação é fundamentada em um ano de investigações que utilizaram dados de dispositivos eletrônicos e cruzamento de informações financeiras. A Polícia Civil afirma ter identificado um sistema de recebimento e fragmentação de valores ilícitos por meio de contas de terceiros para a aquisição de bens e ocultação de patrimônio. Diálogos interceptados entre lideranças reforçam a tese de que Marcinho VP exerce comando central na facção. Entre os procurados na data de hoje figuram ainda nomes como Ederson José Gonçalves Leite (Sam da CDD), Edgar Alves de Andrade (Doca) e Wilton Rabello Quintanilha (Abelha).

Em resposta às medidas judiciais, o advogado Fernando Henrique Cardoso Neves, representante de Oruam, informou que ainda não obteve acesso ao teor do novo pedido de prisão. Flávio Fernandes, advogado de Márcia Gama, declarou que a defesa busca compreender os fundamentos desta nova fase da investigação. A Operação Contenção soma, até o presente estágio, mais de 300 capturas e a apreensão de cerca de 470 armas de fogo.

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