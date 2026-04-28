Sesc Teatro Casa Isaura Campos celebra primeiro ano com programação cultural gratuita em Belém

O Sesc Teatro Casa Isaura Campos, localizado no bairro do Reduto, em Belém, celebrou seu primeiro ano de funcionamento com uma programação especial realizada nesta terça-feira (28). O evento foi gratuito e aberto ao público, reunindo atividades voltadas à memória, identidade e preservação do casarão histórico que se consolidou como espaço de produção artística na capital paraense.

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A programação foi distribuída ao longo da tarde e noite. Das 15h às 16h30, o historiador Michel Pinho conduziu uma palestra sobre o bairro da Campina e o entorno do teatro, apresentando fotografias e registros históricos da cidade entre os séculos XIX e XX.

Professor Michel Pinho (Arquivo O Liberal)

Em seguida, das 16h30 às 17h30, os professores Jesus Santos, Wilson Monteiro e Joni Lameira participaram de um momento de fala, compartilhando experiências, vivências e memórias construídas ao longo de suas trajetórias na instituição.

Das 17h30 às 18h30, o público participou de um coquetel, acompanhado pela apresentação do Duo Som de Mirití, formado por Rebeca Bertazo, no violino, e Jesus Santos, no violão, com repertório instrumental.

O encerramento ocorreu das 19h às 20h30, com o show da cantora paraense Naieme e de Alfredo Reis, que apresentaram canções marcadas por melodia e poesia.

Inaugurado em abril de 2025, o Sesc Teatro Casa Isaura Campos foi implantado em um casarão histórico e passou a funcionar como espaço voltado à realização de apresentações musicais, espetáculos teatrais, dança e outras atividades culturais.

O local conta com ambiente climatizado, área de café, acessibilidade e preserva elementos arquitetônicos originais, integrando o patrimônio histórico à programação cultural contemporânea.