Mostra Solos de Dança reúne artistas em programação gratuita em Belém

Belém recebe a Mostra Solos de Dança, uma programação voltada à dança contemporânea e às diversas expressões do corpo em cena. O evento, promovido pelo Sesc Casa de Artes Cênicas, acontece entre os dias 22 e 25 de abril, com apresentações gratuitas de artistas convidados.

Mostra Solos de Dança Crédito: Luiz Barreto Crédito: Allan Lima Crédito: Ana Ribeiro

A iniciativa reúne trabalhos que abordam temas como memória, identidade, luto, envelhecimento e questões sociais. A atividade integra a programação do Mês da Dança, em referência ao Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril, alinhada à difusão cultural e formação de público.

Interação e Acessibilidade nas Apresentações

Com mediação da artista-docente Luiza Monteiro, a mostra prevê momentos de interação entre os artistas e o público. O foco é nos processos de criação e nos conteúdos das obras apresentadas, enriquecendo a experiência dos participantes.

As sessões ocorrem pontualmente às 19h e têm capacidade para até 40 pessoas, respeitando a lotação do espaço. Além disso, todas as apresentações contam com tradução em Libras, garantindo acessibilidade a todos os interessados.

Confira a Programação Detalhada

A programação tem início no dia 22 de abril com o espetáculo “Não Tem Segredo”, de Danilo Brachi. Com duração de 60 minutos e classificação livre, o trabalho explora memórias familiares e transformações nas relações mediadas pela tecnologia, abordando vínculos, pertencimento e ancestralidade.

No dia 23 de abril, também às 19h, será apresentada a obra “Subterrânea”, de Carol Castelo. Com 60 minutos de duração e classificação livre, o solo é inspirado em uma experiência de luto, abordando processos de perda e reconstrução por meio da dança.

A programação segue no dia 24 de abril, às 19h, com “Os de 50”, de Lindemberg Monteiro. Este espetáculo de 60 minutos, com classificação livre, reúne memórias e experiências ao longo do tempo, propondo reflexões sobre corpo, maturidade e trajetória.

O encerramento da Mostra Solos de Dança ocorre no dia 25 de abril, às 19h. A apresentação final é “Laica Posse”, de Alice Amarantes (Brigitte Liberté). Com duração de 60 minutos e classificação indicativa de 18 anos, esta obra provoca discussões sobre direitos sexuais e reprodutivos, autonomia dos corpos e desigualdades sociais.

A Mostra Solos de Dança se destaca por apresentar diferentes abordagens da dança contemporânea, reunindo trabalhos individuais que estabelecem um diálogo profundo com experiências pessoais e questões coletivas.

Serviço

Evento: Mostra Solos de Dança – Sesc Casa de Artes Cênicas

Mostra Solos de Dança – Sesc Casa de Artes Cênicas Data: 22 a 25 de abril de 2026

22 a 25 de abril de 2026 Horário: 19h

19h Local: Sesc Casa de Artes Cênicas – Belém

Sesc Casa de Artes Cênicas – Belém Ingressos: Gratuitos

Gratuitos Capacidade: 40 pessoas por sessão (sujeito à lotação)

40 pessoas por sessão (sujeito à lotação) Acessibilidade: Libras