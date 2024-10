Nilson Chaves, Vital Lima e Marco André se unem em segunda temporada de ‘40 anos de parceria’

Nesta sexta-feira (04) e sábado (05), às 20h, Nilson Chaves, Vital Lima e Marco André celebram a música e amizade com shows no Teatro Margarida Schivasappa. A apresentação, chamada “40 anos de parceria”, marca as décadas comemora a união do trio, mas também contempla os talentos dos artistas que são donos de sucessos que embalaram gerações.

“O Teatro Margarida Schivasappa é importante em todos os sentidos porque é um local que tem cheiro de música brasileira, de música popular brasileira, quer dizer eu tenho grandes momentos e grandes recordações lá. Recentemente fizeram a reabertura do teatro com um show de vários artistas cantando a minha obra. Foi algo muito especial, muito bonito! E para mim foi muito importante! Já fiz shows com grandes amigos nesse palco, como o Flávio Venturini e Chico César, enfim, grandes companheiros já fizeram apresentações comigo nesse local. O Teatro Margarida Schivasappa é um espaço sagrado para a música popular brasileira”, pontua Nilson Chaves.

Está é a segunda temporada de “40 anos de parceria”, a primeira ocorreu em abril desde ano e devido ao grande sucesso, Nilson, Vital e Marco André resolveram se reunir novamente para mais duas apresentações.

“Quando fizemos os primeiros shows foi uma surpresa para nós, a gente sabia que a ter uma resposta bonita das pessoas, mas o que aconteceu foi muito mais do que a gente estava buscando. Por isso que, inclusive, a gente decidiu que poderia fazer de novo porque começaram a pedir também”, disse Vital Lima.

“É muito gostoso a gente estar no teatro e ver as pessoas cantando todas as músicas, interagindo com os artistas. Foi como o Vital falou, em função disso que a gente resolveu fazer de novo o show agora nessa época do Círio, que fica mais gostoso ainda”, acrescenta Marco André.

As apresentações são realizadas no primeiro fim de semana do Círio de Nazaré, a maior manifestação católica do Brasil. Belém já começa a receber turistas e a cidade fica mais movimentada neste período – este ano, a estimativa é que cerca de 89 mil turistas devem passar pela capital paraense, de acordo com Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Está é uma oportunidade para que novos públicos conhecem as obras do trio, mas também é a chance de paraenses que estão fora de Belém, ao retornarem para a festa cultural, possam assistir o espetáculo “40 anos de parceria”.

“A gente queria repetir o show em função do sucesso da primeira temporada, mas obviamente se a gente puder chegar a público que não seja de Belém, que seja de outros lugares, isso vai ser mais gratificante ainda, poder expandir o nosso trabalho”, pontua Marco André.

Os primeiros indícios da amizade e união musical de Nilson Chaves, Vital Lima e Marco André surgiu nos anos 80, quando eles se encontraram no palco do Bar Barril 600, na Ilha de Mosqueiro. Este foi o primeiro de muitos encontros que se expandiram para diversos pontos de Belém, como teatros, bares, praias e festivais. A parceria rendeu hits de sucessos não só com interpretações, mas também em composições e produções artísticas.

O repertório do show é uma viagem durante 40 anos, mas também é a oportunidade de o público conhecer histórias que deram vida a alguns hits do trio. Vital conta que antes deles cantarem alguns sucessos, eles vão contar como surgiu a música, o propósito é fazer com que o público cante com o trio.

“O show é para toda a família, não tem idade proibitiva. Na realidade, nós estamos cantando as coisas que as pessoas conhecem mais. Toda música e a vida da gente também é isso, várias historinhas, se a gente for pensar bem. O que acontece é isso, a gente está cantando as músicas, e algumas canções que são bem conhecidas, e contamos um pouquinho da nossa versão em relação ao porquê daquela canção ter até existido, ter surgido. A gente fala de algumas coisas do show, por isso que tem esse nome ‘40 anos de parceria’ porque fazem 40 anos que a gente se encontra nos palcos. Então, a gente conta algumas histórias”, explica Vital.

O trio soma uma história fonográfica invejável, atemporal e se mantém viva por gerações. O repertório de “40 anos de parceria” vai contemplar pontualmente cada momento vivido pelos artistas, sem esquecer de fazer o público cantar os seus hits.

“No meu caso, inclusive em parceria com o Vital, o ‘Olhar Cigano’ é uma música que o povo gosta muito e canta bastante, e particularmente, a versão de ‘Meu Bem Meu Mal’ que gravei para novela da Globo, em 91, que fez parte do meu disco e me acompanha até hoje”, disse Marco André.

Vital elege uma música que também foi gravada por Nilson Chaves: “Tem ‘Flor Do Destino’ que é uma canção que todo mundo realmente gosta de cantar e participar. No show, dá uma folgazinha para gente, porque quando ‘ie ae ie, ie ie ie, ie ie’, a gente deixa o povo ir levando o barco”.

Nilson chega para esse show pronto para cantar seus sucessos, mas também para mostrar seu novo single. “Eu particularmente vou cantar uma canção nova e vou cantar alguma coisa de parceria com Jamil Damous, que já é falecido, sobre Ciro de Nazaré. Ainda fazemos sim, de vez em quando fazemos uma canção nova, sempre tem uma canção nova nossa”, finaliza o cantor.

Agende-se

Datas: sexta-feira (04) e sábado (05)

Hora: 200h

Local: Teatro Margarida Schivasappa - Centur (Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves)/Sede Fundação Cultural do Pará - Av. Gentil Bitencourt, 650 - Batista Campos, Belém