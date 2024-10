VÍDEO: após show com Maria Bethânia, Caetano Veloso faz homenagem a Belém

O cantor Caetano Veloso usou as redes sociais na noite desta terça-feira (01/10) para prestar uma homenagem à cidade de Belém, onde ele e a irmã Maria Bethânia apresentaram o show da turnê especial no último sábado (28/9). Na publicação, Caetano compartilhou alguns momentos da passagem pela capital paraense e destacou o carinho que recebeu do público local. “Viemos mostrar mais uma vez as maravilhas que só vemos nessa cidade linda”, escreveu na legenda da postagem.

Assista ao vídeo:

No vídeo compartilhado no perfil oficial de Caetano no Instagram, o artista aparece admirando as tradicionais mangueiras de Belém e comenta que sua cidade natal, Santo Amaro, também era repleta de árvores. “Belém tem tanta coisa boa, que cair uma manga no vidro não é problema”, disse Caetano em tom descontraído.

Durante a gravação, a esposa de Caetano, Paula Lavigne, pergunta sobre as impressões da primeira vez em que ele veio à capital paraense. Caetano relembrou que esteve na cidade para cantar e também para apreciar o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.

O cantor ainda mencionou o açaizeiro, descrevendo-o como “a palmeira mais bonita que existe” e, em tom reflexivo, comentou que chegou a pensar que não voltaria mais à cidade. Em diversas cenas do vídeo, Caetano aparece sendo recebido calorosamente pelo público local.