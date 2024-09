Caetano e Bethânia emocionam 20 mil pessoas em show histórico no Mangueirão

O Estádio do Mangueirão, em Belém, foi palco de um show histórico. Caetano Veloso e Maria Bethânia estiveram na capital paraense neste sábado (28), realizando a apresentação da turnê que está percorrendo o Brasil, encantando e surpreendendo os paraenses.

Cerca de 20 mil pessoas estiveram presentes no show dos irmãos baianos. Alguns já haviam assistido a shows dos artistas, mas para outros era a primeira vez, como no caso da DJ Tamilly Batista. “Para mim, é o primeiro show que vou assistir dos dois juntos, pelo menos. Já vi Caetano separado, mas nunca tinha visto Maria Bethânia”, disse a jovem.

A professora Suelene Araújo esperou anos para assistir novamente a um show de Maria Bethânia, desta vez acompanhada de seu irmão, Caetano Veloso. “Há muitos anos, quando ela fez o show na AP. E, desde então, eu fico ansiosa esperando um show aqui em Belém. Nunca vinha. Quando soube desse show, comprei logo”, comentou a paraense.

DJ Tamilly Batista e Suelene Araújo (imagem: Matheus Viggo)

Fãs de outros estados brasileiros também estiveram no estádio para acompanhar o show, como a baiana Ama Donato. “Eu sou de Guanambi, Bahia, uma cidade pequenininha, com 100 mil habitantes. Eu viajei para Belém só para assistir ao show de Caetano Veloso. Meu pai é músico, minha família paterna toda é de músicos, então eu cresci ouvindo Caetano Veloso, Maria Bethânia, MPB. Mas Caetano sempre foi meu preferido, e o da minha mãe também, e do meu irmão”, relatou a baiana, que está grávida e afirmou que seu filho se chamará Caetano Veloso.

A baiana Ama Donato (imagem: Everalldo Pereira/O Liberal)

Outra fã de Caetano e Bethânia que veio de outro estado só para assistir ao show em Belém foi a turismóloga Bruna Lima, do Maranhão, que chegou às 11h da manhã no Mangueirão. “Eu vim de São Luís, especialmente para o show de Caetano e Bethânia, aqui em Belém. Sou apaixonada pela música popular brasileira, por todos os ícones e, em especial, pelos dois. Então, estou muito feliz de ter vindo”, comentou a maranhense.

Além da Bahia e Maranhão, o show contou com a presença de fãs de Roraima, como a empresária Tatiana Nascimento. “Eu vim de Boa Vista, Roraima, e não podia perder. Aqui no Norte foi o único estado que eles vieram, e eu não podia perder. É o primeiro show que vou deles”, comentou a roraimense, que chegou no Mangueirão às 10h da manhã.

Outros fãs que chegaram cedo ao estádio foram os amigos Renan Maués, fisioterapeuta, e Ingrid Marinho, professora, que chegaram às 9h30. “Esse é o meu quarto show dela. Já fui a outros shows também, mas este é especial porque é aqui em Belém, né?”, relatou o paraense.

Grupo de fãs no Mangueirão (Imagem: Everalldo Pereira/O Liberal)

Quem também esteve presente no show foi a jornalista Márcia Dantas, apresentadora do programa jornalístico “Tá Na Hora”, do SBT. A paraense foi convidada pela equipe dos artistas para estar presente na apresentação e se encontrou com Caetano Veloso. “Eu fui convidada pela equipe do Caetano para estar aqui hoje, representando meu estado, e foi uma honra muito grande porque Caetano fez parte da minha vida. Estudei teatro por 7 anos, fiz várias peças e musicais baseados na história dos Doces Bárbaros, no tropicalismo. Inclusive, eu cantava e tenho uma clave de sol tatuada, então sei quase todo o repertório de Caetano e Bethânia. Eles me inspiraram muito”, afirmou.

Márcia Dantas e família no encontro com Caetano Veloso (imagem: Márcia Dantas)

Em um palco de 20 metros de altura, o maior já montado no Mangueirão, o show começou às 21h05 e teve duração de duas horas, com um setlist de 40 músicas. A apresentação contou com homenagens a Gal Costa e Gilberto Gil, mas o que surpreendeu o público foi o encerramento, quando Caetano Veloso e Maria Bethânia incluíram de surpresa a música "Voando Pro Pará", hit da cantora Joelma, marcando o show como histórico.

Trabalhadores limpando o Mangueirão (imagem: Everalldo Pereira/O Liberal)

Juntos no palco, os irmãos baianos reafirmaram seu legado na música popular brasileira, mostrando por que continuam a encantar gerações. Com uma carreira marcada pela inovação, poesia e talento inigualável, Caetano e Bethânia consolidaram, mais uma vez, seu lugar não apenas no coração do público paraense, mas também na história da MPB.