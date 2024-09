Caetano Veloso declara seu amor por Belém durante show no Mangueirão

Durante o show realizado na noite deste sábado (28), no estádio Mangueirão, em Belém, Caetano Veloso declarou seu amor pela cidade. O artista afirmou que a capital paraense é uma das cidades que ele mais ama no mundo.

“Esta é uma das cidades que eu mais amo no mundo. Conheci Belém em 1968, e minha paixão nunca morreu. Muito obrigado”, disse Caetano Veloso, que em seguida cantou a música “Naturalmente”, composta por ele e interpretada por diversos artistas, como Fafá de Belém.

ASSISTA:

Na noite anterior, Caetano visitou o Mercado do Ver-o-Peso. No final do show, os irmãos baianos surpreenderam o público ao encerrar a apresentação com a música “Voando Pro Pará”, da cantora Joelma.