Caetano Veloso e Paula Lavigne visitam mercado do Ver-o-Peso antes de show com Bethânia em Belém

O cantor Caetano Veloso e a esposa, ex-atriz e produtora Paula Lavigne, aproveitaram a passagem por Belém para visitar um dos pontos turísticos mais famosos da cidade: o complexo do Ver-O-Peso. Na noite de sexta-feira (27/09), o casal compartilhou nas redes sociais o momento em que estiveram na ‘Pedra do Peixe’, próximo ao mercado, um dos locais mais procurados por quem vem à capital paraense.

A visita ao Ver-o-Peso ocorreu logo após o cantor fazer o ensaio e passagem de som no Estádio do Mangueirão, onde será realizado o grande show de Caetano e Maria Bethânia, na noite deste sábado (28/09). Juntamente com a equipe, Caetano e Paula conheceram um pouco do cartão postal paraense.

Desde a tarde de sábado, Paula mostrou pelo Instagram alguns momentos em que Caetano observava, pela janela do hotel em que está hospedado, a paisagem de Belém. Em um dos vídeos, o casal fica impressionado com a quantidade de árvores de mangueiras pela cidade:

“Eu estou observando as mangueiras de Belém. Eu adoro as mangueiras. No quintal de minha casa tinha mangueiras e aqui é na cidade toda. É muito bacana ter tantas assim”, diz Caetano, em um vídeo feito pela esposa.