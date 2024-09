Caetano Veloso e Maria Bethânia trazem suas seis décadas de sucesso ao Mangueirão

Neste sábado (28/09), o Estádio Mangueirão será palco de um dos shows mais aguardados do ano em Belém, com Caetano Veloso e Maria Bethânia reunindo décadas de história da música brasileira em uma única apresentação. O espetáculo terá cerca de 40 canções que marcaram gerações, trazendo memórias ao público. Os portões abrirão às 17h, mas o show começará oficialmente a partir das 21h.

A turnê, que já passou por cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, chega à capital paraense para trazer emoções e lembranças a milhares de fãs que aguardaram ansiosamente por esse reencontro. Ana Cristina Batalha, de 60 anos, é uma dessas fãs.

Admiradora de Bethânia desde a adolescência, Ana não perdeu nenhum dos shows da cantora em Belém e já garantiu sua presença, comprando o ingresso logo no primeiro dia de vendas. “'Explode Coração' e 'Grito de Alerta' são músicas que sempre tocam fundo em mim. Falam de amor, entrega e dor”, compartilhou ela, que pela primeira vez será acompanhada pela filha no show.

O pesquisador musical Leo Bitar, explicou que o repertório da noite irá transitar por vários momentos das carreiras de Caetano e Bethânia. "É a primeira vez que eles revisitam suas obras dessa maneira, desde o início da carreira até a Tropicália e o período do exílio de Caetano. E tem coisas que o Caetano fez depois que ele voltou do exílio, que ele trabalhou com a Bethânia, ele fez direção musical de alguns discos da Bethânia", detalhou.

‘É uma das minhas cidades favoritas no mundo’, diz Caetano sobre Belém

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, que reuniu grandes nomes como Fafá de Belém, Dira Paes, Gaby Amarantos e Felipe Cordeiro, além de jornalistas do Grupo Liberal, Caetano revelou o orgulho que sente ao dividir o palco com sua irmã, Maria Bethânia, depois de tantos anos.

"Vi Bethânia nascer e a acompanhei na sua infância e adolescência. E foi ela quem me trouxe para o Rio e para o espaço nacional. A pedido de meu pai, tomei conta dela. E ela lançou minhas primeiras canções", disse o artista, lembrando o início de suas carreiras.

Bethânia, por sua vez, compartilhou uma lembrança especial de uma de suas passagens por Belém. "A última vez que cantei em Belém, cantei no teatro, aquilo era uma joia. Eu tenho uma memória muito viva, muito quente da beleza daquele lugar", afirmou a cantora.

Ela relembrou com carinho o momento em que, ao final do show, atravessou a praça em frente ao teatro e encontrou uma multidão em um movimento espontâneo de amizade e arte. "Eu fiquei encantada com isso, nunca esqueci, embaixo daquelas mangueiras deslumbrantes. Eu tenho muita saudade de Belém", disse Bethânia, destacando sua devoção por Nossa Senhora e seu desejo de participar do Círio de Nazaré.

Caetano também expressou seu apreço por Belém, cidade que visitou pela primeira vez em meados de 68. "É uma das minhas cidades favoritas no mundo", declarou.

Ele contou como, em uma das visitas mais recentes à cidade, levou seu filho Tom para experimentar o açaí local, o que o emocionou profundamente. Caetano relembrou a paixão que sente por Belém, suas mangueiras, casas, praças e pelo jeito único de seu povo.

Ambos os artistas também falaram sobre a influência da Amazônia em suas vidas e carreiras. "A Amazônia inspira de todo modo, de toda maneira", afirmou Bethânia, destacando a força da região em suas escolhas e pensamentos.

Caetano, por sua vez, ressaltou que só conheceu a música local no início de sua carreira, sendo surpreendido pelos ritmos do norte do Brasil, que ele descreveu como quase caribenhos e, ao mesmo tempo, originais.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para garantir o conforto dos fãs, o evento contará com banheiros e serviços de alimentos e bebidas em todos os andares da arena. Crianças de cinco a 15 anos só poderão entrar acompanhadas dos pais ou responsáveis, e apenas maiores de 16 anos poderão acessar o local desacompanhados.

Os ingressos adquiridos pelo site Ticket Master devem ser resgatados através do aplicativo Quentro, disponível para download nas lojas de aplicativos. Após baixar o aplicativo, digite o mesmo e-mail usado na hora de comprar e siga as instruções na tela. O uso de outros endereços eletrônicos não habilitará o ingresso digital.

Entre os itens proibidos no show estão guarda-chuvas, cigarro eletrônico, camisetas de time de futebol, objetos de grande porte, além de medicamentos sem receita médica, que só serão permitidos mediante apresentação de documentação. Também não passará bastão para tirar foto, recipientes ou garrafas com embalagens rígidas, bandeiras ou faixas de protestos. Além disso, mochilas ou bolsas maiores de 30x15x20 cm são proibidas também. Os objetos não autorizados serão descartados já que o evento não possui guarda-volume.