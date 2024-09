Caetano e Maria Bethânia: fã não vê a hora de conferir show em Belém

"Com certeza, não vejo a hora! Comprei meu ingresso no primeiro dia de venda, minha filha ficou em uma fila de espera no site, para não perdermos a oportunidade. Estou ansiosa e com muita saudade de ver Bethânia de perto novamente, todos dos dias tenho acordado os vizinhos cedo ouvindo as músicas dela". Dessa maneira se manifesta acerca do show que Caetano Veloso e Maria Bethânia irão fazer neste sábado em Belém a dona de casa Ana Cristina Batalha, 60 anos, mãe de um casal de filhos e moradora do bairro de Canudos.

Ana Batalha conta que este será o quinto show que vai conferir da intérprete baiana. "Fui em todos os shows que ela fez em Belém. Este será o quinto show! E o primeiro com minha filha junto!", enfatiza. Ana possui uma coleção de discos e itens relacionados à carreira de Maria Bethânia. Sem dúvida, um acervo valioso, sobretudo, para essa fã, que há décadas se deleita com as interpretações da cantora.

"Eu gosto de ouvir as músicas da Maria Bethânia desde os meus 16 anos de idade. A música que me fez começar a ouvi-la foi "Grito de Alerta", conta Ana. Essa canção foi composta por Gonzaguinha e lançada em 1979 por Bethânia no álbum "Mel".

Essa fã revela que duas músicas da carreira de Maria Bethânia batem fundo nela. " 'Explode Coração', que eu não consigo ouvir uma vez apenas, sempre acabo repetindo várias vezes, e 'Grito de Alerta'. Essas duas músicas têm as letras muito fortes. 'Explode Coração' fala de amor, da entrega. 'Grito de Alerta' também fala de amor, de alguém que se entrega e é machucada", declara.

Alma

Quando é para dizer a razão de ser fã de Maria Bethânia, Ana Batalha não tem papas na língua. "Ela canta com a alma e ela passa muita verdade! A voz é incomparável!", enfatiza. Para Ana, Bethânia é a melhor intérprete das músicas do irmão Caetano Veloso. Mas, a fã não fica só nisso. Na opinião dela, "é a melhor intérprete brasileira!".

Sobre a obra de Caetano Veloso, Ana Batalha destaca que também admira muito esse artista. "É perfeito, igual à irmã! Um talento raro!", diz. Por isso, assistir a Caetano e Maria Bethânia juntos em Belém, neste sábado (28), será para Ana "uma oportunidade preciosa e única. Tanto que ela pretendia levar os dois filhos (Edgar e Ediany, também fãs da cantora), mas como ele e o pai estarão fora de Belém neste final de semana, quem vai pelo fã-clube será Ana e Ediany. "Eu quero ir logo cedo!", finaliza Ana Batalha.