Show de Caetano e Bethânia em Belém: saiba o que não pode levar ao Mangueirão

O Estádio Mangueirão será palco de um dos shows mais aguardados do ano em Belém, com Caetano Veloso e Maria Bethânia, que juntos trarão décadas de história da música brasileira em uma única apresentação realizada no próximo sábado (28/09). O espetáculo está previsto para começar às 21h, com os portões abrindo a partir das 17h.

[[(standard.Article) Caetano e Bethânia: Xande de Pilares segue o legado dos irmãos baianos e é indicado ao Grammy Latino]]

Para garantir o conforto e a segurança dos fãs, é importante estar ciente dos itens proibidos no show. Confira a lista do que não poderá ser levado para o evento:

Guarda-chuvas – Devido ao risco de ferimentos e obstrução da visão, guarda-chuvas de qualquer tamanho estão proibidos.

Devido ao risco de ferimentos e obstrução da visão, guarda-chuvas de qualquer tamanho estão proibidos. Cigarros eletrônicos – O uso de dispositivos de vaporização não será permitido dentro do local.

– O uso de dispositivos de vaporização não será permitido dentro do local. Camisetas de time de futebo l – O uso de roupas que representem clubes esportivos está proibido, para evitar confrontos entre torcidas.

l – O uso de roupas que representem clubes esportivos está proibido, para evitar confrontos entre torcidas. Objetos de grande porte – Qualquer objeto que comprometa o espaço de outros espectadores, como cadeiras ou escadas portáteis, será barrado.

Qualquer objeto que comprometa o espaço de outros espectadores, como cadeiras ou escadas portáteis, será barrado. Medicamentos sem receita médica – Somente medicamentos acompanhados de receita médica poderão ser levados para o evento.

– Somente medicamentos acompanhados de receita médica poderão ser levados para o evento. Bastão de selfie – Para garantir a segurança do público, bastões para tirar fotos estão vetados no show.

– Para garantir a segurança do público, bastões para tirar fotos estão vetados no show. Recipientes ou garrafas rígidas – Qualquer tipo de garrafa com embalagem rígida será confiscada na entrada.

– Qualquer tipo de garrafa com embalagem rígida será confiscada na entrada. Bandeiras ou faixas de protesto – Itens que contenham mensagens de protesto não serão permitidos dentro da arena.

– Itens que contenham mensagens de protesto não serão permitidos dentro da arena. Mochilas ou bolsas grandes – Bolsas e mochilas maiores que 30x15x20 cm estão proibidas e não há guarda-volumes disponíveis no evento.