Em Belém, Caetano Veloso se encanta com Mangueiras e experimenta filé de búfalo: ‘É gostoso’

Caetano Veloso e sua irmã, Maria Bethânia, chegaram a Belém na madrugada desta sexta-feira (27/09) para realizar o tão aguardado show da turnê no Estádio do Mangueirão, que ocorrerá no próximo sábado (28/09). Durante a estadia, Caetano demonstrou encantamento com as características naturais da cidade, em especial as famosas Mangueiras.

Paula Lavigne, esposa do cantor, compartilhou em suas redes sociais um vídeo de Caetano admirando as árvores pela janela do hotel. "Estou vendo as Mangueiras de Belém. Eu adoro as Mangueiras. No quintal de minha casa, tinham Mangueiras, e aqui é na cidade toda. É bacana ter tantas Mangueiras”, comentou o cantor.

Além disso, Caetano também aproveitou para experimentar a gastronomia local. Em outro vídeo, ele aparece degustando um prato composto por filé de búfalo com arroz cremoso de chorizo, banana empanada com farinha e recheada com queijo do Marajó, finalizado com crispy de chorizo. “É gostoso”, elogiou o artista.