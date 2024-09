Caetano Veloso e Maria Bethânia já estão em Belém para show histórico no Mangueirão

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia já estão em Belém para o aguardado show que ocorrerá no próximo sábado (28/09) no Estádio do Mangueirão. Eles chegaram à capital paraense na madrugada desta sexta-feira (27/09) para se preparar para a apresentação.

O espetáculo promete reunir décadas da música brasileira, com um repertório de cerca de 40 canções que marcaram gerações. Os portões do estádio abrirão às 17h, com o show previsto para começar às 21h.

A turnê, que já passou por cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, agora chega a Belém, proporcionando ao público paraense um reencontro inesquecível com os ícones da MPB.