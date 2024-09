Tainá Aires distribui bombons de cupuaçu no show de Caetano e Bethânia no Rio de Janeiro; assista

O programa É Do Pará deste sábado (07) teve um toque especial no Rio de Janeiro. A apresentadora Tainá Aires esteve na cidade para conferir o show de Maria Bethânia e Caetano Veloso, que estarão em Belém no dia 28 de setembro, e aproveitou para distribuir bombons de cupuaçu para os artistas presentes.

“Já estive várias vezes em Belém. Fiz espetáculos lá, inclusive naquele Teatro da Paz, que é o teatro mais lindo do Brasil,” comentou Christiane Torloni em entrevista, ao receber o bombom e pedir outro para dar a um amigo.

ASSISTA:

Além da atriz, a lembrança do Pará foi também para a atriz Malu Mader e a jornalista Leilane Neubarth. Durante o programa, Tainá Aires não só cobriu o show de Maria Bethânia e Caetano Veloso, mas também entrevistou a atriz Alane Dias e o influenciador Petterson Farias, que residem no Rio de Janeiro.

O programa É Do Pará é exibido na TV Liberal, afiliada Globo, todos os sábados, logo após o É de Casa. O episódio deste sábado (07) está disponível no Globoplay.