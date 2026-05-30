Internado, cantor Chrigor é intubado e sedado para realizar exames

O cantor Chrigor Lisboa, de 52 anos, deu entrada em uma unidade hospitalar na última sexta-feira (29). A companheira do músico, a empreendedora Amanda Arantes, informou que o artista apresentou mal-estar durante o período noturno, com episódios de emese, necessitando de assistência médica.

Em declaração sobre as condições de saúde do marido, a empresária atualizou a situação ao portal gshow. "O quadro clínico é estável, mas ele segue internado, intubado e sedado para mais exames", relatou Amanda Arantes, que já havia apontado a ocorrência de uma hemorragia digestiva como o motivo inicial da internação, enquanto aguardava a conclusão dos exames laboratoriais e de imagem.

A companheira mencionou ainda que o cantor não demonstrava sintomas antes de recolher-se, tendo inclusive gravado um conteúdo em vídeo para as redes sociais na mesma noite.

Neste sábado (30), os representantes do pagodeiro emitiram uma nova nota informativa nos canais de comunicação oficiais do artista. "Chrigor segue internado e estável, sob cuidados médicos, realizando exames. Agradecemos todas mensagens de carinho e seguimos em oração.", publicou o grupo.

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A constatação do problema de saúde gerou alterações nos compromissos profissionais do músico, com a suspensão dos shows agendados para o final de semana na região Sul do país. De acordo com a nota da assessoria, a equipe médica estipulou a necessidade de realização de um procedimento de endoscopia para investigar a causa dos sintomas, com a promessa de divulgação de boletins subsequentes ao longo do período.

"A produção do cantor Chrigor informa que as apresentações que seriam feitas amanhã e domingo no Sul foram canceladas por questões de saúde do artista, que está internado neste momento para realização de exames com necessidade de endoscopia para investigação. Qualquer outra atualização dos médicos postaremos aqui no decorrer do dia", comunicou a assessoria.