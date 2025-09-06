Ex-vocalista do Exaltasamba, Chrigor é internado e cancela shows para se recuperar

O cantor Chrigor, de 51 anos, foi internado em um hospital em São Paulo e precisará ficar afastado dos palcos por pelo menos 10 dias para se recuperar. Segundo comunicado oficial divulgado pela sua equipe, o artista está recebendo cuidados médicos para sua recuperação.

A nota, publicada nas redes sociais, informa: “O cantor Chrigor está hospitalizado e sob acompanhamento médico. Ele foi orientado a ficar afastado por 10 dias para focar em sua saúde e recuperação. Agradecemos pela compreensão e pedimos energias positivas para que ele se recupere rapidamente. Em breve, novas datas serão agendadas.”

Em um vídeo nas redes sociais, Chrigor tranquilizou seus fãs, explicando a causa de sua internação. Ele contou que sentiu uma forte dor nas costas enquanto tentava separar seus dois cães da raça pitbull, que estavam brigando. O cantor revelou que já havia feito uma cirurgia de hérnia de disco há um ano e meio e, após o incidente com os cachorros, a dor se intensificou.

“Eu dei um mal jeito nas minhas costas, graças aos meus lindos ‘pit-monsters’. Eles estavam brigando e eu fui tentar separar. Agora estou aqui, sentindo muita dor. Como vocês sabem, eu já passei por uma cirurgia de hérnia de disco e agora estou me recuperando para voltar logo. Muito obrigado pelas orações”, contou ele.

Nas redes sociais, os fãs demonstraram apoio e desejaram boa recuperação a Chrigor. “Melhoras, meu canto. Deus te abençoe”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Se recupere logo e boa melhora”, e uma fã ainda afirmou: “Força, meu cantor. Deus é contigo sempre.”

Chrigor foi vocalista do Exaltasamba de 1993 até 2002, quando passou o microfone para Thiaguinho. Anos depois, ele revelou que deixou o grupo para tratar uma depressão causada pela morte de seu pai, preferindo se afastar para não impactar os outros membros da banda.