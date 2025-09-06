Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ex-vocalista do Exaltasamba, Chrigor é internado e cancela shows para se recuperar

Cantor explica que dor nas costas, causada por um incidente com seus cães, agravou problema de saúde pré-existente; fãs demonstram apoio nas redes sociais.

Jéssica Nascimento
fonte

Cantor Chrigor foi vocalista do Exaltasamba. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O cantor Chrigor, de 51 anos, foi internado em um hospital em São Paulo e precisará ficar afastado dos palcos por pelo menos 10 dias para se recuperar. Segundo comunicado oficial divulgado pela sua equipe, o artista está recebendo cuidados médicos para sua recuperação.

A nota, publicada nas redes sociais, informa: “O cantor Chrigor está hospitalizado e sob acompanhamento médico. Ele foi orientado a ficar afastado por 10 dias para focar em sua saúde e recuperação. Agradecemos pela compreensão e pedimos energias positivas para que ele se recupere rapidamente. Em breve, novas datas serão agendadas.”

Em um vídeo nas redes sociais, Chrigor tranquilizou seus fãs, explicando a causa de sua internação. Ele contou que sentiu uma forte dor nas costas enquanto tentava separar seus dois cães da raça pitbull, que estavam brigando. O cantor revelou que já havia feito uma cirurgia de hérnia de disco há um ano e meio e, após o incidente com os cachorros, a dor se intensificou.

“Eu dei um mal jeito nas minhas costas, graças aos meus lindos ‘pit-monsters’. Eles estavam brigando e eu fui tentar separar. Agora estou aqui, sentindo muita dor. Como vocês sabem, eu já passei por uma cirurgia de hérnia de disco e agora estou me recuperando para voltar logo. Muito obrigado pelas orações”, contou ele.

Nas redes sociais, os fãs demonstraram apoio e desejaram boa recuperação a Chrigor. “Melhoras, meu canto. Deus te abençoe”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Se recupere logo e boa melhora”, e uma fã ainda afirmou: “Força, meu cantor. Deus é contigo sempre.”

Chrigor foi vocalista do Exaltasamba de 1993 até 2002, quando passou o microfone para Thiaguinho. Anos depois, ele revelou que deixou o grupo para tratar uma depressão causada pela morte de seu pai, preferindo se afastar para não impactar os outros membros da banda.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

exaltasamba

vocalista

cantor

artista
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

IDENTIDADE

Simone Mendes é criticada por exibir bandeira do Pará durante show no festival Sou Manaus 2025

Cantora projetou símbolo paraense ao som de tecnomelody no dia em que o Amazonas celebra separação do Grão-Pará, o que gerou reação negativa de parte do público

06.09.25 13h16

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

ARTE

Auto do Círio 2025: lançamento do tema e cartaz será no dia 14 de setembro

Evento ocorrerá às 10h, no Instituto de Ciências da Arte da UFPA, com participação do Coletivo Cidade Tambor

06.09.25 10h12

não foi!

Taylor Swift frustra brasileiros e não aparece no jogo do noivo Travis Kelce em SP

Fontes ligadas à organização do evento haviam confirmado a presença da diva pop no jogo, mas as expectativas foram frustradas

06.09.25 8h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda