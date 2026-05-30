Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Nicolas Cage diz ter removido o sobrenome Coppola na justiça: 'não queria ser o primo palhaço'

Ele é filho do produtor August Coppola, sobrinho do cineasta Francis Ford Coppola e da atriz Talia Shire, e primo dos diretores Roman e Sofia Coppola

Estadão Conteúdo

O ator Nicolas Cage revelou que mudou seu nome legalmente. O astro nasceu Nicolas Coppola, mas adotou o nome Cage no início de sua carreira porque queria se distanciar de seus parentes famosos. Ele é filho do produtor August Coppola (1934-2009), sobrinho do cineasta Francis Ford Coppola, sobrinho da atriz Talia Shire e primo dos diretores Roman Coppola e Sofia Coppola.

"Mudei meu nome legalmente no ano passado. Sou Nick Cage na vida e sou Nick Cage diante das câmeras. É melhor ser o patriarca da minha própria pequena família do que o primo palhaço à margem da família de outra pessoa, então decidi assumir isso e ser Cage", disse em entrevista à revista americana Variety.

O ator explicou que o nome "Cage" foi inspirado pelo personagem de quadrinhos Luke Cage e revelou que queria um nome "curto e direto" como James Dean.

"Cage é um nome que eu gostei de encontrar nos quadrinhos, achei que ele tinha um nome legal, e cresci em uma família muito vanguardista e artística, onde se falava sobre John Cage e suas composições experimentais", contou, citando também a influência do músico que fez história na banda The Velvet Underground.

Atualmente, Cage está em alta com a série Spider-Noir, da Amazon Prime Video. O seriado é uma adaptação da HQ Spider-Man Noir, da Marvel. Na história, Ben Reilly, vivido por Cage, é um investigador particular que passa por dificuldades na Nova York da década de 1930.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/NICOLAS CAGE/SOBRENOME/COPPOLA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

Internado, cantor Chrigor é intubado e sedado para realizar exames

De acordo com os boletins divulgados pela companheira do músico e por sua equipe, o quadro clínico é considerado estável, mas ele passará por exames para investigar hemorragia digestiva

30.05.26 11h33

música

Projeto 'Cê Tá Doido' lança novo DVD gravado em posto de combustíveis e confirma festival em Belém

. Os artistas também confirmaram a chegada do "Cê Tá Doido Festival" a Belém

30.05.26 10h46

POSICIONAMENTO

Ana Castela responde Jon Vlogs em live de lançamento e afirma: 'É que eu não faço bet'

Produtor de conteúdo tenta brincar com cantora sobre a sua questão financeira, mas ela responde em live

30.05.26 8h30

'Lei Rouanet é o mecanismo cultural mais sofisticado que existe', diz Margareth Menezes

29.05.26 20h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Internado, cantor Chrigor é intubado e sedado para realizar exames

De acordo com os boletins divulgados pela companheira do músico e por sua equipe, o quadro clínico é considerado estável, mas ele passará por exames para investigar hemorragia digestiva

30.05.26 11h33

CULTURA

Arraial de Todos os Santos chega em Belém para celebrar a identidade amazônica

A partir deste sábado (30), a programação terá atrativos ao público em cinco centros culturais, sob a coordenação da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP)

30.05.26 8h30

MUDANÇAS

Nicolas Cage diz ter removido o sobrenome Coppola na justiça: 'não queria ser o primo palhaço'

Ele é filho do produtor August Coppola, sobrinho do cineasta Francis Ford Coppola e da atriz Talia Shire, e primo dos diretores Roman e Sofia Coppola

30.05.26 8h27

POSICIONAMENTO

Ana Castela responde Jon Vlogs em live de lançamento e afirma: 'É que eu não faço bet'

Produtor de conteúdo tenta brincar com cantora sobre a sua questão financeira, mas ela responde em live

30.05.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda