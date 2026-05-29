Prazo de inscrições para grupos e artistas do Arraial de Belém 2026 é prorrogado até 1º de junho

O prazo de inscrições para o Arraial de Belém 2026 (edital nº 005/2026) foi prorrogado até às 23h59 do dia 1º de junho. A medida foi anunciada pela Prefeitura de Belém nesta sexta-feira (28). O edital do Arraial de Belém 2026 contempla a seleção e a premiação de 129 propostas culturais, distribuídas entre as categorias de Quadrilhas Juninas Juvenis/Adultas, Misses Juninas, Miss Caipira Melhor Idade, Quadrilhas Infantojuvenis, além de grupos da Mostra Cultural, incluindo Pássaros Juninos, Cordões de Bichos, Grupos Parafolclóricos, Toadas, Carimbó e Bois-Bumbás.

A programação oficial será realizada no período de 17 a 29 de junho com quadrilhas, pássaros juninos, o 1ª Festival Municipal de Toadas, além do Arraial do Pavulagem. O Arraial de Belém 2026 tem investimento no valor de R$ 2 milhões. A programação é coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e reúne artistas, brincantes, pequenos empreendedores e vendedores ambulantes durante todo o período junino.

As inscrições para o Arraial de Belém 2026 devem ser realizadas por meio da plataforma Mapa Cultural (https://mapacultural.pa.gov.br/oportunidade/2383#info), mediante preenchimento do formulário eletrônico e envio da documentação exigida no edital nº 005/2026. A Prefeitura reforça o convite para que quadrilhas, misses, grupos folclóricos e demais manifestações culturais juninas participem do processo, contribuindo para a construção de mais uma grande edição do Arraial de Belém.

SERVIÇO:

Inscrições prorrogadas para o Arraial de Belém 2026

Edital nº 005/2026 – Programação Junina Oficial do Município de Belém

Novo prazo: até às 23h59 de 1º de junho de 2026 (segunda-feira)

Acesse a plataforma do Mapa Cultural: https://mapacultural.pa.gov.br/oportunidade/2383#info

Serão selecionadas 129 propostas culturais para integrar a programação oficial do Arraial de Belém 2026, distribuídas nas categorias: Concurso de Quadrilhas e Misses Juninas; Concurso Miss Caipira Melhor Idade; Festival de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis; e Mostra Cultural.