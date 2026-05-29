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Fernandinho, Midian Lima e Isadora Pompeu se apresentam no ‘Vem Louvar Pará’ em Parauapebas

Evento promovido pelo Governo do Estado será realizado no Lago Nova Carajás com entrada gratuita

O Liberal
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Atrações confirmados na edição do festival gostel no sudeste paraense (Divulgação)

O município de Parauapebas recebe neste sábado (30) mais uma edição do festival gospel “Vem Louvar Pará”, promovido pelo Governo do Estado. A programação será realizada no Lago Nova Carajás, a partir das 19h, com entrada gratuita. Entre as atrações confirmadas estão Fernandinho, Midian Lima e Isadora Pompeo.

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A organização estima a participação de cerca de 40 mil pessoas na edição realizada no sudeste paraense. Desde o início do circuito, o festival já passou por cidades como Belém, Breves, Marabá e Santarém, reunindo mais de 250 mil participantes em diferentes regiões do estado.

Festival gospel reúne artistas conhecidos nacionalmente

Fernandinho é conhecido por músicas como “Faz Chover” e “Uma Nova História”, enquanto Midian Lima ganhou destaque no segmento gospel com canções como “Jó” e “Não Pare”. Já Isadora Pompeo se consolidou entre o público jovem cristão com sucessos como “Hey, Pai” e “Bênçãos Que Não Têm Fim”.

Segundo o organizador do evento, pastor Lourival Pereira, a estrutura montada em Parauapebas seguirá o padrão das edições anteriores do festival. “O ‘Vem Louvar Pará’ tem se consolidado como um grande evento que valoriza a música gospel e reúne uma presença maciça da comunidade cristã. Toda a estrutura está sendo montada dentro do padrão de excelência do festival”, afirmou.

Caravanas de cidades vizinhas devem participar do evento

A programação também mobiliza moradores de municípios vizinhos. Em Curionópolis, igrejas e grupos religiosos organizam caravanas para acompanhar o festival.

O pastor Paulo Victor, da Assembleia de Deus do município, informou que cerca de 50 jovens irão participar da programação. “As expectativas são muito boas. Muitas pessoas estão se mobilizando para ir de carro particular e também carro fretado”, destacou.

Moradora de Parauapebas, a empresária Débora Silva afirmou que recebeu a confirmação do evento com entusiasmo. “Para mim e minha família, será um momento de renovação espiritual”, declarou.

Festival seguirá para Altamira e Belém

O secretário adjunto de Estado de Cultura, Bruno Chagas, destacou a chegada do festival à região de Carajás e a participação do público nas edições anteriores. “O público cristão abraçou verdadeiramente essa iniciativa, transformando cada edição em um grande momento de fé, união e celebração”, afirmou.

Após a programação em Parauapebas, o “Vem Louvar Pará” seguirá para Altamira no dia 6 de junho. Em seguida, o circuito retorna a Belém para duas noites de apresentações nos dias 26 e 27 de junho, no Parque da Cidade.

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