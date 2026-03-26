‘Vem Louvar Pará’ reúne atrações gospel nacionais e mobiliza o Marajó

Cerca de 30 mil pessoas deverão participar, a partir das 19h deste sábado (28), na orla da Cidade de Breves, no Arquipélago do Marajó, do Festival "Vem Louvar Pará". Esse é um encontro de música cristã reunindo caravanas de comunidades de Breves e municípios vizinhos naquela região do norte do estado. O evento é promovido pelo Governo do Pará e tem enctrada gratuita. O "Vem Louvar Pará" terá atrações nacionais, como Isadora Pompeu, Jefferson e Suellen e Banda Novo Som.

"Estou aqui ansioso, uma expectativa imensa para o grande show que vai acontecer agora, sábado. Vou sair daqui da minha igreja por volta das 15 horas da tarde, com duas lanchas e uma caravana de 17 pessoas para esse grande show que vai acontecer na cidade de Breves. É a minha primeira vez que eu vou estar conhecendo Breves, e uma expectativa imensa porque eu vou estar participando desse grande momento histórico”, destaca o pastor João Soares, da vila Prosperidade, no município de Bagre.

Em dezembro de 2025, o "Vem Louvar Pará" reuniu mais de 100 mil pessoas em dois dias de programação em Belém. Agora, ocorre um momento especial no festival: o começo da expansão para o interior do Estado, levando grandes atrações nacionais e fortalecendo o calendário cultural nas regiões.

Gospel

A secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, destaca a importância da regionalização do festival e o impacto cultural do evento no Marajó. "O 'Vem Louvar Pará' foi um grande sucesso no ano passado e temos certeza de que esta edição irá superar todas as expectativas. A regionalização do festival é um compromisso do governo do Estado, a partir da valorização da força da produção musical gospel em todo o Pará. Chegar em Breves, no Marajó, com um evento dessa dimensão é reconhecer a importância da região como um polo de desenvolvimento cultural do nosso Estado", enfatiza.

A expectativa é de aumento no fluxo de visitantes, com impacto direto em setores como transporte fluvial, comércio e serviços, especialmente com a chegada de grupos organizados vindos de diferentes cidades da região. Em Breves, a espera também é intensa entre moradores e representantes da comunidade cristã.

O pastor Hildo Tavares, por exemplo, destaca o alcance regional do evento e o significado do festival para a população. "A expectativa das pessoas tem sido fervorosa. Todas as caravanas de vários municípios ao entorno de Breves, no Marajó, estão numa expectativa muito grande para o dia 28, no sábado, para o 'Vem Louvar Breves'. Será um momento ímpar de comunhão e unidade e agradecimento a Deus por lembrarem dessa parte tão primordial que é o louvor a Deus e reunir as pessoas para estarem juntas”, ressaltou.

Estrutura e atrações

A organização do festival destaca o nível de qualidade da estrutura e a expectativa de público para a edição em Breves. Segundo o pastor Lourival Pereira, responsável pela realização, o evento mobiliza toda a região do Marajó.

“O governo do Pará teve todo o cuidado para levar a Breves o melhor que se tem em tecnologia de iluminação, sonorização, telões de LED, um palco maravilhoso. A expectativa é enorme, será oferecido o melhor da música dessas bandas, onde as pessoas vão ser muito tocadas, abençoadas, envolvidas por uma atmosfera celestial, e tenho certeza que aqueles que participarem desse grande evento terão a sua vida marcada de uma forma muito poderosa. Mobilização total na região e teremos um grande evento, com expectativa de lotação máxima da orla da cidade”, enfatizou o pastor Lourival.

O entusiasmo das pessoas com relação ao festival não é para menos. Em Breves, o público poderá acompanhar apresentações de Isadora Pompeu, Jefferson e Suellen e Banda Novo Som, nomes consagrados nacionalmente no segmento gospel. O festival será realizado na orla da cidade, a partir das 19h, com entrada gratuita, em um momento de fé e celebração para toda a família.

"É uma forma de valorizar a música gospel e a comunidade cristã evangélica que tem crescido de uma forma extraordinária”, ressaltou Lourival Pereira, organizador do evento.

O festival de música gospel "Vem Louvar Pará" já tem a próxima edição confirmada para o município de Marabá, no sudeste paraense, no dia 18 de abril.