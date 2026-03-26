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VÍDEO: Em Belém, Giovanna Antonelli mata desejo por tacacá e compartilha momento na web: 'O melhor'

A atriz esteve de passagem na capital paraense na última quarta-feira (25)

Amanda Martins
fonte

Com saudade do tacacá, Giovanna Antonelli corre a restaurante em Belém (Reprodução/ Instagram)

A atriz Giovanna Antonelli esteve em Belém na última quarta-feira (25) e aproveitou a passagem pela capital paraense para matar a saudade da culinária local. Após cumprir compromissos na cidade, ela foi até o restaurante Casa do Saulo, onde consumiu pratos típicos da região.

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Nos stories publicados nas redes sociais, a atriz relatou que chegou ao local no fim do expediente, mas ainda conseguiu ser atendida. “Eu sei que já fechou, mas eu estou com desejo… Posso levar um tacacá, gente!?”, disse.

Durante a visita, Antonelli também experimentou outros itens do cardápio, como o carpaccio de pirarucu, que definiu como 'a coisa mais gostosa desse planeta', além do crispy de jambu que veio acompanhando o prato de pato no tucupi. 

Ao provar o tacacá, a atriz destacou a experiência. “O melhor tacacá da minha vida. Esse jambu. Misericórdia. Estou igual criança. Não sei se tomo um gole do tacacá, se como o pato. Não consigo parar de comer!”, relatou.

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