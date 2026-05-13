Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Orquestra Sustentável SESI realiza show gratuito com participações de Felipe e Manoel Cordeiro

A apresentação acontecerá no próximo dia 20 de maio no Hangar Centro de Convenções da Amazônia

Amanda Martins
fonte

Felipe e Manoel Cordeiro - Repertório do espetáculo percorre gêneros como lambada, guitarrada, merengue, cumbia e brega (Ianca Moreira)

Cumbia, lambada, merengue e brega vão ecoar pelo Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia na abertura da XVII Feira da Indústria do Pará (FIPA 2026), na próxima quarta-feira (20). Em meio à programação que reúne exposições, congressos, gastronomia e inovação, a cultura também ganha espaço com o espetáculo Amazônia Latina”, da Orquestra Sustentável SESI (OSS). O show terá participações especiais de Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro, e será apresentado a partir das 19h30, na Arena Cultural do evento. A entrada é gratuita.

VEJA MAIS

image Da Amazônia para a China, Manoel e Felipe Cordeiro se apresentam em festival internacional
Os músicos integram comitiva no Ano Cultural Brasil-China e se apresentam em Xangai

image Manoel Cordeiro antecipa álbum novo com o single 'Fim de Festa'
Música chega para misturar Amazônia e Caribe em som pulsante, reforçando a relação sonora entre essas duas regiões

image Tiny Desk Brasil recebe a guitarrada de Manoel e Felipe Cordeiro
Os artistas puderam tocar os ritmos do norte do Brasil. Paraenses se sentiram muito bem representados

O espetáculo reunirá integrantes da OSS sob a regência do percussionista Márcio Jardim. Também participam os músicos Wesley Jardim, Isaac Almeida e Marcelino Santos, além do professor da orquestra Joelson Lopes. A direção artística é assinada por Carmen Ribas.

Criada em 2022, em Belém, a Orquestra Sustentável é um projeto educativo e cultural que reúne mais de 30 jovens entre 10 e 17 anos, estudantes das escolas SESI e integrantes da comunidade. A iniciativa utiliza instrumentos confeccionados a partir de materiais reaproveitados, unindo educação ambiental, música e formação artística.

image Osquestra Sustentável SESI (OSS) (Divulgação)

Segundo Carmen Ribas, o espetáculo foi pensado como uma experiência sonora que aproxima a Amazônia de diferentes influências latino-americanas sem perder as raízes amazônicas.

“O público pode esperar uma experiência emocionante, com a força da percussão dialogando com guitarradas, ritmos amazônicos e sonoridades latino-americanas em arranjos inéditos e cheios de energia”, afirmou.

A diretora artística destacou ainda que o show busca apresentar uma Amazônia contemporânea, conectada com diferentes referências culturais e musicais. “É uma celebração da Amazônia contemporânea: criativa, vibrante e conectada com o mundo sem perder suas raízes”, disse.

A participação de Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro também integra essa proposta de conexão entre tradição e novas linguagens da música produzida na região. Recentemente, os artistas se apresentaram em Xangai, na China, durante a programação da Plataforma Música Brasil, iniciativa do Ministério da Cultura no Ano Cultural Brasil–China. 

Para Carmen Ribas, a presença dos dois músicos reforça a identidade cultural do espetáculo.

“Manoel representa uma herança extraordinária da guitarrada e da música amazônica, enquanto Felipe traduz essa tradição em uma linguagem contemporânea e universal”, explicou.

Durante a apresentação da FIPA, Manoel e Felipe Cordeiro farão participação especial ao lado da orquestra, interpretando os hinos do Pará e do Brasil, além de músicas autorais.

“Também iremos tocar algumas músicas nossas, como ‘Kassaviando’, faixa de abertura do meu novo álbum ‘Te Dou Um Norte’”, contou Manoel Cordeiro.

O músico também comentou sobre a recepção do público chinês durante a viagem realizada neste mês. “Foi sensacional! Eu e Felipe fomos recebidos com muito carinho pelos chineses”, afirmou. Ele se prepara agora para o lançamento do álbum “Te Dou Um Norte”, previsto para chegar às plataformas digitais no próximo dia 22.

Para Ana Cláudia Moraes, gerente executiva de Cultura do SESI Pará, a apresentação também reforça o papel social e educativo da orquestra. “A Orquestra Sustentável SESI é um projeto que nos emociona porque vai muito além da formação musical. Ela representa transformação social, acesso à cultura e desenvolvimento humano por meio da arte”, afirmou.

Segundo ela, ver crianças e adolescentes dividindo o palco com nomes importantes da música amazônica fortalece o compromisso da instuição com iniciativas culturais voltadas para formação e inclusão.

“Ver crianças e jovens aprendendo com grandes mestres da música amazônica reforça o compromisso do SESI em investir em oportunidades que impactam vidas e fortalecem nossa identidade cultural”, declarou.

Confira as outras apresentações

Mais de 12 atrações musicais devem passar pela Arena Cultural da FIPA 2026 ao longo da programação, sempre a partir das 17h. O espaço reunirá artistas paraenses e nomes nacionais em apresentações gratuitas. Entre os destaques confirmados estão o grupo Nosso Tom, a cantora Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual, o bandolinista Hamilton de Holanda, além do cantor Léo Maia.

A XVII FIPA é uma realização do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema FIEPA), com patrocínio das empresas Hydro, Sebrae, Vale, Alcoa, Prefeitura de Barcarena, Sicredi, Elis Circular, Ligga e Mineração Rio do Norte (MRN); com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma), Agropalma, Cargill, Coca-Cola, Hidrovias do Brasil, Saint-Gobain, Suzano e apoio cultura da Equatorial Energia.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

fipa 2026

mestre manoel cordeiro

felipe cordeiro
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Parceria público-privada é peça-chave para revitalização do centro de SP, defendem palestrantes

13.05.26 20h06

AMOR

Ferrugem pede Thais Vasconcellos em casamento novamente durante aniversário

Após gerar dúvidas entre os seguidores, a influenciadora Thais Vasconcellos explicou o motivo de ter sido pedida em casamento novamente pelo marido, o cantor Ferrugem

13.05.26 11h39

BDAY

Atriz e confeiteira Ana Zucatelli reúne famosas em festa de aniversário luxuosa

Em 2026, a artista também estará entre as juradas do programa Canta Comigo

13.05.26 11h04

DESCASO

'É inadmissível': Jurados do Carnaval de Belém 2026 denunciam atraso de pagamentos de diárias

A PMB informou que a previsão é de que os valores sejam quitados já na próxima semana

13.05.26 9h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

HITS

Bora 'macetar' o dicionário? Saiba o significado das expressões dos principais hits do carnaval 2024

Termos como 'macetando', perna bamba, entre outros, estão na boca do povo no carnaval 2024

12.02.24 10h48

BANIMENTO

Após sexo com mil homens em 24h, influenciadora é banida do OnlyFans por novo desafio; saiba qual

Bonnie Blue foi excluída da plataforma após anunciar novo projeto considerado "extremo"

13.06.25 22h27

Novela Turca

Novela turca 'A Noiva de Istambul': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida pelo nome original 'İstanbullu Gelin'

12.03.25 16h00

MARAVILHOSA

Não superou? Novo affair de Zé Felipe é conhecida como 'sósia de Virginia'; veja imagens da musa!

Os boatos sobre a suposta união iniciaram quando alguns portais de notícia informaram que os dois foram vistos juntos em um hotel de Belo Horizonte

13.05.26 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda