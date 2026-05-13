Orquestra Sustentável SESI realiza show gratuito com participações de Felipe e Manoel Cordeiro

Cumbia, lambada, merengue e brega vão ecoar pelo Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia na abertura da XVII Feira da Indústria do Pará (FIPA 2026), na próxima quarta-feira (20). Em meio à programação que reúne exposições, congressos, gastronomia e inovação, a cultura também ganha espaço com o espetáculo “Amazônia Latina”, da Orquestra Sustentável SESI (OSS). O show terá participações especiais de Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro, e será apresentado a partir das 19h30, na Arena Cultural do evento. A entrada é gratuita.

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O espetáculo reunirá integrantes da OSS sob a regência do percussionista Márcio Jardim. Também participam os músicos Wesley Jardim, Isaac Almeida e Marcelino Santos, além do professor da orquestra Joelson Lopes. A direção artística é assinada por Carmen Ribas.

Criada em 2022, em Belém, a Orquestra Sustentável é um projeto educativo e cultural que reúne mais de 30 jovens entre 10 e 17 anos, estudantes das escolas SESI e integrantes da comunidade. A iniciativa utiliza instrumentos confeccionados a partir de materiais reaproveitados, unindo educação ambiental, música e formação artística.

Osquestra Sustentável SESI (OSS) (Divulgação)

Segundo Carmen Ribas, o espetáculo foi pensado como uma experiência sonora que aproxima a Amazônia de diferentes influências latino-americanas sem perder as raízes amazônicas.

“O público pode esperar uma experiência emocionante, com a força da percussão dialogando com guitarradas, ritmos amazônicos e sonoridades latino-americanas em arranjos inéditos e cheios de energia”, afirmou.

A diretora artística destacou ainda que o show busca apresentar uma Amazônia contemporânea, conectada com diferentes referências culturais e musicais. “É uma celebração da Amazônia contemporânea: criativa, vibrante e conectada com o mundo sem perder suas raízes”, disse.

A participação de Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro também integra essa proposta de conexão entre tradição e novas linguagens da música produzida na região. Recentemente, os artistas se apresentaram em Xangai, na China, durante a programação da Plataforma Música Brasil, iniciativa do Ministério da Cultura no Ano Cultural Brasil–China.

Para Carmen Ribas, a presença dos dois músicos reforça a identidade cultural do espetáculo.

“Manoel representa uma herança extraordinária da guitarrada e da música amazônica, enquanto Felipe traduz essa tradição em uma linguagem contemporânea e universal”, explicou.

Durante a apresentação da FIPA, Manoel e Felipe Cordeiro farão participação especial ao lado da orquestra, interpretando os hinos do Pará e do Brasil, além de músicas autorais.

“Também iremos tocar algumas músicas nossas, como ‘Kassaviando’, faixa de abertura do meu novo álbum ‘Te Dou Um Norte’”, contou Manoel Cordeiro.

O músico também comentou sobre a recepção do público chinês durante a viagem realizada neste mês. “Foi sensacional! Eu e Felipe fomos recebidos com muito carinho pelos chineses”, afirmou. Ele se prepara agora para o lançamento do álbum “Te Dou Um Norte”, previsto para chegar às plataformas digitais no próximo dia 22.

Para Ana Cláudia Moraes, gerente executiva de Cultura do SESI Pará, a apresentação também reforça o papel social e educativo da orquestra. “A Orquestra Sustentável SESI é um projeto que nos emociona porque vai muito além da formação musical. Ela representa transformação social, acesso à cultura e desenvolvimento humano por meio da arte”, afirmou.

Segundo ela, ver crianças e adolescentes dividindo o palco com nomes importantes da música amazônica fortalece o compromisso da instuição com iniciativas culturais voltadas para formação e inclusão.

“Ver crianças e jovens aprendendo com grandes mestres da música amazônica reforça o compromisso do SESI em investir em oportunidades que impactam vidas e fortalecem nossa identidade cultural”, declarou.

Confira as outras apresentações

Mais de 12 atrações musicais devem passar pela Arena Cultural da FIPA 2026 ao longo da programação, sempre a partir das 17h. O espaço reunirá artistas paraenses e nomes nacionais em apresentações gratuitas. Entre os destaques confirmados estão o grupo Nosso Tom, a cantora Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual, o bandolinista Hamilton de Holanda, além do cantor Léo Maia.

A XVII FIPA é uma realização do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema FIEPA), com patrocínio das empresas Hydro, Sebrae, Vale, Alcoa, Prefeitura de Barcarena, Sicredi, Elis Circular, Ligga e Mineração Rio do Norte (MRN); com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma), Agropalma, Cargill, Coca-Cola, Hidrovias do Brasil, Saint-Gobain, Suzano e apoio cultura da Equatorial Energia.