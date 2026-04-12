Manoel Cordeiro antecipa álbum novo com o single 'Fim de Festa'

O single "Fim de Festa", de Manoel Cordeiro, será lançado na próxima sexta-feira (17), marcando o início da semana. A nova música do multi-instrumentista paraense poderá ser conferida em todas as plataformas de áudio e antecipa o aguardado álbum "Te Dou um Norte".

A faixa é uma composição autoral e traduz a vivência do artista, um dos arquitetos da identidade musical do Norte do Brasil. Em "Fim de Festa", Manoel Cordeiro conduz o ouvinte por uma experiência sensorial onde Amazônia e Caribe se encontram em um diálogo vibrante.

A sonoridade da canção mistura batidas envolventes com texturas psicodélicas, características da região amazônica. Estas são costuradas com influências caribenhas, o que amplia o alcance da música sem perder sua raiz e resulta em um som pulsante.

Essência musical e colaborações

Manoel Cordeiro utiliza sua guitarra, um elemento de sua assinatura musical, para transformar "Fim de Festa" em uma celebração de resistência cultural e continuidade. O músico reafirma sua capacidade de reinventar tradições e conectar gerações por meio de uma linguagem sonora autêntica e acessível.

O single é assinado por Manoel Cordeiro, ao lado de Gustavo Ruiz e Pupillo. Este trabalho reúne nomes importantes da música brasileira contemporânea, incluindo a participação especial de Fernando Catatau, que adiciona novas camadas à construção sonora.

Músicos como Alberto Continentino (contrabaixo) e a equipe de programações de percussão e bateria reforçam a riqueza rítmica da faixa. A canção reflete um retrato fiel da cultura viva do Norte que inspira o artista.

Produção e expectativas para o álbum

"Fim de Festa" foi gravada em diferentes estúdios no Brasil. A mixagem foi realizada por Gustavo Ruiz e a masterização por Felipe Tichauer. O trabalho apresenta um acabamento sonoro sofisticado, que valoriza a organicidade dos instrumentos e a experimentação estética.

A música funciona como um convite ao público para se deixar levar pela guitarra, pela pulsação e pela memória coletiva que atravessa a obra de Manoel Cordeiro. Ela antecipa a potência de "Te Dou um Norte" e reafirma o artista como um dos grandes nomes da música brasileira.