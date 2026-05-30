Alceu Valença canta com girassóis em Belém em turnê dos 80 anos

Há muito tempo, ou seja, 54 anos, no meio do nordeste brasileiro, surgiu um cantador com versos rascantes e acordes certeiros que acabaram por confeccionar uma obra musical, uma tapeçaria musical que se tornou referência para muitos outros cantadores no Brasil. Ousado e irreverente, esse artista chega aos 80 anos em 1º de julho próximo, sem envelhecer nem um pouquinho no amor por aquilo que faz, isto é, cantar o que vem do coração e levar fitas, tambores e bandeiras coloridas de esperança por dias melhores por onde passa. O itinerário dele é longo, mas o cantador pernambucano Alceu Valença descobriu uma fresta no tempo para se reencontrar com o público em Belém do Pará e celebrar suas oito décadas. Isso vai ocorrer no Hangar, neste sábado (30), às 23h, com o show “80 Girassóis”.

Essa celebração será ao som de músicas marcantes como "Coração Bobo", “Como Dois Animais”, “Pelas Ruas Que Andei”, "La Belle De Jour", “Girassol","Tropicana" e "Anunciação ". Qualquer uma dessas canções e outras de Alceu podem muito bem abrir o show.

Desde o primeiro disco "Quadrafônico" (1972), lançado junto com o amigo Geraldo Azevedo, o repertório de Alceu prima pela sensibilidade em letras e melodias. Essa diversidade poética e musical pode ser constatada, por exemplo, em álbuns como "Espelho Cristalino" (1977); “Cinco Sentidos” (1981 ); "Cavalo de Pau" (1982) e "Anjo Avesso" (1983), este com a música “Anunciação”.

“Sou um eterno menino, me sinto com oitenta ao contrário, oito anos talvez. Ou o oito traçado na horizontal, que é o símbolo do infinito. Minha mãe dizia: ‘meu filho, você veio ao mundo para levar alegria às pessoas’. É uma espécie de missão”, celebra Alceu.

Música por ofício

Em entrevista ao Grupo Liberal na terça-feira (26), Alceu expressou, com a sagacidade e lirismo de sempre, um dos sentidos do momento em que vive, do show em si. "São vários girassóis", disse, referindo-se à plateia numerosa de fãs e mais novos admiradores de sua música em shows pelo Brasil, num paralelo à flor que se volta sempre para o Sol (nesse caso, a música).

Quando se trata de Alceu, como todo mundo sabe, vale a pena girar para a direção desse Sol. Tanto que ele adiantou que, de seu repertório vasto, pretende pinçar algumas gemas guardadas na memória, ainda da primeira fase da carreira, para surpreender o público na Cidade das Mangueiras. E, em breve, essa turnê vai seguir por cidades da Europa, ou seja, novos girassóis se unirão ao canto de Alceu Valença.

Alceu disse que nunca foi de ficar ouvindo música, até porque ainda jovem o pai não queria que ele seguisse uma carreira artística, e, então, na casa não havia toca-discos. Entretanto, como pontuou, hoje em dia, uma pessoa pode compor uma música até no celular, dada a infinidade de recursos tecnológicos disponíveis. Então, tem muita gente produzindo, mas essa grande quantidade de trabalhos acaba, por outro lado, fazendo com que não seja acessada a produção de muita gente também. Ou seja, um desafio para compositores, cantores e o público em geral.

Esse trovador nordestino revelou ter grande admiração pelo trabalho da cantora paraense Fafá de Belém, com quem ele já gravou o frevo-canção "Beija-flor Apaixonado" (2014). Belém, terra natal de Fafá, já recebeu vários shows de Alceu. Apresentações como a da turnê "Cavalo de Pau", nos anos 1980, no antigo Ginásio de Esportes da Escola Superior de Educação Física, da Uepa, e o "Grande Encontro", no Hangar, com Geraldo Azevedo e Elba Ramalho, mais recentemente.

A festa da música de Alceu é garantida por um artista que mantém a energia lá em cima. Ele disse que costuma fazer caminhada e que desde pequeno diziam que era elétrico. E vai ser com essa eletricidade espontânea de Alceu, que o cantor e o público irão sobrevoar a trajetória artística do artista desde os anos 1970 até os dias atuais. Isso inclui canções marcantes, como "Espelho Cristalino", pioneira na causa ambiental e histórica na busca por injustiças sociais, como pode ser visto nos versos: "Essa rua sem céu, sem horizontes / Foi um rio de águas cristalinas / Serra verde molhada de neblina / O olho d'água sangrava numa fonte".

Com 200 milhões de acessos no Spotify, “Anunciação” é cantada em estádios dentro e fora do Brasil, enquanto “Belle de Jour” possui mais de 300 milhões de visualizações no YouTube. “Tropicana” ultrapassa a marca de 100 milhões de ouvintes no Spotify.

Alceu sempre foi ousado na construção de canções que contassem histórias de forma poética e musical, consolidando um repertório diversificado, sem perder a identidade de quem vem das entranhas do Nordeste brasileiro. A trajetória desse nativo de São Bento do Una, agreste de Pernambuco, é contada com músicas e imagens no palco do show "80 Girassóis".

Alceu compartilha o palco com Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona), Costinha (flautas). Participação: Lui Coimbra (violas e violoncelo) e Natalia Mitre (percussão).

O som de Alceu Valença foi denominado por Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, ainda nos anos 1980: "É uma banda de pífanos elétrica". O "Lua" sabia o que estava dizendo, como o público vai poder confirmar no show de hoje (30) à noite.

Serviço

'Alceu Valença 80 Girassóis - Belém'

Dia: 30 de maio de 2026

Horário: 23h

Abertura dos portões 20h

Artista local: 21h

Showtime: 23h

Local: Hangar Centro de Convenções - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco

Produção: Link Produções

Valores:

Pista Banco do Brasil: a partir de R$ 113,00

Mesa: a partir de R$ 1.400 (4 pessoas)

Vendas: https://www.bilheteriadigital.com/alceu-valenca-turne-80-girassois-belem-30-de-maio