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Ana Castela responde Jon Vlogs em live de lançamento e afirma: 'É que eu não faço bet'

Produtor de conteúdo tenta brincar com cantora sobre a sua questão financeira, mas ela responde em live

O Liberal
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Ana Castela nega parcerias com empresas de apostas eletrônicas em conversa com Jon Vlogs (Reprodução)

A cantora Ana Castela respondeu à afirmação o produtor de conteúdo o Jon Vlogs durante a divulgação de seu projeto musical. O diálogo ocorreu durante uma live do evento de lançamento do álbum da artista, intitulado Fire Arena. Na ocasião, o produtor de conteúdo Jon Vlogs transmitia uma transmissão ao vivo na qual disponibilizou um endereço eletrônico para que os usuários realizassem o salvamento prévio do disco. Ao exibir a plataforma para Ana Castela, a cantora solicitou o engajamento do público. “Clica no meu link, pelo amor de Deus. Me ajuda a pagar minhas contas”, declarou.

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Jon Vlogs comentou sobre a fala da artista, afirmando que “ela precisa de um extra, está dura, tadinha”. Ana Castela respondeu ao posicionamento dizendo: “É que eu não faço bet”.

O criador de conteúdo, que mantém a divulgação de uma empresa de apostas na biografia do seu perfil no Instagram, ficou assustado com a declaração de Ana Castela e pediu moderação na fala após a resposta recebida. 

Jon Vlogs é amplamente conhecido por realizar publicidade de casas de apostas. Ele próprio já declarou publicamente que não vê irregularidade na prática e que o "Brasil inteiro divulga"

 

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