Ana Castela recebe 'bronca' de Simone Mendes após não cumprimentar a artista; entenda o motivo

A cantora Ana Castela recebeu uma "bronca" de Simone Mendes na noite da última quinta-feira (16), nos bastidores da gravação do novo DVD de Paula Fernandes, em São Paulo. O fato ocorreu porque a boiadeira passou por um corredor dos bastidores e não teria cumprimentado Simone, em um contexto que fez a coleguinha chamar a artista porque queria entender, de forma bem-humorada, o motivo para ela ter feito a ação.

"Nossa, como ela é simpática. Ana, você é muito simpática. Você passou por mim e não falou comigo. Vocês estão vendo, né", disse a cantora Simone Mendes à Ana Castela, de forma irônica e divertida, o que fez as pessoas que estavam ao redor darem risada da situação.

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Justificativa de Ana Castela

Ao tentar se explicar, a boiadeira olhou para ela e disse para a cantora reparar em sua altura, que implicitamente não tinha dado para ela enxergar a cantora. "Olha o seu tamanho", disse entre risos. Na sequência, Simone Mendes tentou tirar de jogo o argumento da artista, dizendo que havia colocado um salto para a ocasião. "Mas eu coloquei um salto para ficar do seu tamanho, gata. Veja aqui. Cola em mim para você ver", revelou.

Depois das artistas "discutirem" no meio dos bastidores, elas se abraçaram e Ana relatou a verdade sobre o momento, ela não havia visto Simone quando passou, de forma rápida, pelo corredor do local. Após o momento de carinho e risadas, as duas retornaram para as gravações do DVD “30 e Poucos Anos”, que celebra a trajetória de Paula Fernandes com a presença de nomes de artistas famosos do sertanejo do Brasil.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)