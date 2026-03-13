Simone Mendes detalha como é o tratamento médico de crescimento do filho Henry

A cantora Simone Mendes revelou que seu filho Henry, de 11 anos, iniciou um tratamento médico para estimular o crescimento. A artista compartilhou a novidade nas redes sociais, mostrando parte da consulta com o médico responsável pelo acompanhamento do menino.

A decisão de buscar orientação especializada foi motivada pela preocupação de Simone com a genética da família. Com 1,52 metro de altura, a cantora explicou que quis acompanhar de perto o desenvolvimento do filho durante a fase de crescimento.

Simone comemorou os primeiros resultados do tratamento, destacando que Henry já apresentou uma evolução significativa nos últimos meses.

Resultados e Rotina do Tratamento

O tratamento de crescimento já mostra resultados positivos. "Ele começou o tratamento para crescimento e a gente ficou muito feliz com o resultado até agora. Em cerca de seis meses, ele cresceu quatro centímetros", afirmou a cantora.

A rotina de Henry inclui acompanhamento de especialistas, alimentação equilibrada, atividades físicas e exames periódicos. O foco é estimular o desenvolvimento ósseo durante a fase de crescimento do menino.

Recentemente, Henry retornou ao consultório para refazer exames e dar início a um novo ciclo de acompanhamento. A família espera que ele tenha um estirão de crescimento nos próximos meses.

Metas de Altura e Genética Familiar

Os médicos estimam que Henry possa alcançar cerca de 1,78 metro de altura no futuro. O garoto brincou que gostaria de chegar a 1,85 m, mas Simone ressaltou que a genética pode influenciar esse resultado.

Bem-estar e Desenvolvimento Saudável

Simone destacou que o tratamento vai além da altura, focando no desenvolvimento saudável do filho. A família busca garantir que Henry cresça com qualidade de vida e segurança médica.

Além de Henry, Simone Mendes e o empresário Kaká Diniz são pais de Zaya, de cinco anos. A cantora costuma compartilhar nas redes sociais momentos da rotina familiar, incluindo viagens e celebrações com os filhos.

A cantora reforçou que o acompanhamento especializado é fundamental para avaliar o crescimento infantil. Ele serve para orientar as melhores estratégias de saúde, sempre respeitando as características genéticas de cada família.