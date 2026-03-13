Juliette anuncia casamento com Kaíque Cerveny ainda em 2026

Juliette Freire e Kaique Cerveny anunciaram, nesta quinta-feira (12), a data para a oficialização da união. Por meio das redes sociais, a influenciadora e o atleta informaram aos seguidores que o casamento ocorrerá ainda no ano de 2026.

VEJA MAIS

Durante o anúncio, Juliette negou rumores de gravidez e afirmou que compartilhará os detalhes dos preparativos com o público. Em um vídeo, ela mostrou as primeiras imagens da preparação para a cerimônia. A cantora também está provando o cardápio e escolhendo o lugar em que o "sim vai ocorrer.

casal mantém o relacionamento desde dezembro de 2023. O pedido de noivado foi realizado por Kaique Cerveny no final de 2024, período desde o qual planejam a cerimônia.