O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Juliette anuncia casamento com Kaíque Cerveny ainda em 2026

Eles estão noivos desde dezembro de 2024 após pedido feito pelo atleta

O Liberal
fonte

Kaique Cerveny confirma que vai casar com Kaique Cerveny neste ano (Reprodução/ Instagram)

Juliette Freire e Kaique Cerveny anunciaram, nesta quinta-feira (12), a data para a oficialização da união. Por meio das redes sociais, a influenciadora e o atleta informaram aos seguidores que o casamento ocorrerá ainda no ano de 2026.

Durante o anúncio, Juliette negou rumores de gravidez e afirmou que compartilhará os detalhes dos preparativos com o público. Em um vídeo, ela mostrou as primeiras imagens da preparação para a cerimônia. A cantora também está provando o cardápio e escolhendo o lugar em que o "sim vai ocorrer.

casal mantém o relacionamento desde dezembro de 2023. O pedido de noivado foi realizado por Kaique Cerveny no final de 2024, período desde o qual planejam a cerimônia.

.
