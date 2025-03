Ex-BBB Juliette detalha internação após crise de saúde: ‘Nunca tive algo tão forte’

A influenciadora e campeã do BBB 21, Juliette Freire, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (07/03), para informar que precisou ser hospitalizada após passar mal. Nos Stories, ela explicou que apresentou sintomas intensos, como vômito, diarreia, dor no peito e nas costas, além de queda de pressão e suor frio.

Segundo Juliette, precisou ser carregada para receber atendimento pelo noivo e a amiga. A ex-BBB vinha de uma série de eventos carnavalescos em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

“Kaique e Naia me levaram carregada para o hospital. Cheguei lá, fiz exames, tomei remédio, soro, fiz todos os exames. Aí me liberaram, estou tomando remédio em casa”, explicou a influencer.

Ela confessou, que até então, nunca havia enfrentado sintomas tão intensos e levantou a possibilidade de virose, infecção ou bactéria, mencionando que muitas pessoas relataram sintomas semelhantes recentemente.

“Não sei se virose, bactéria ou infecção, nunca tive um episódio tão forte como esse, muito. Dizem que muita gente está com isso”, completou.