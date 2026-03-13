Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Emmanuel Nassar retorna a Belém em exposição gratuita no CCBA

Mostra reúne obras de diferentes fases da carreira do artista paraense; visitação começa nesta sexta-feira (13)

Amanda Martins
fonte

Artista paraense Emmanuel Nassar (Ana Dias)

Duas exposições inéditas e gratuitas marcam a retomada da agenda cultural do Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA) em 2026. A programação começa nesta sexta-feira (13), no prédio localizado no bairro do Comércio, em Belém. No térreo, o público poderá conferir a mostra Meu Tema Sou Eu”, do artista paraense Emmanuel Nassar, com curadoria de Vânia Leal.

VEJA MAIS

image Comitê de Cultura do Pará realiza seminário formativo ‘Te Liga!’ em Belém
O evento reúne gestores de 22 municípios e lideranças da sociedade civil para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e a gestão de recursos federais

image Amazônia Jazz Band e Patrícia Bastos se encontram em Belém para saudar a luta das mulheres
Apresentação será no Theatro da Paz, nesta quinta (12), a partir das 20h, e vai contar com interpretações especiais e exclusivas de canções que marcaram e marcam época

image No Dia da Mulher, pioneiras e novas gerações mostram a força feminina no carimbó
Mesmo invisibilizadas por décadas, elas sempre estiveram no centro da manifestação cultura

A exposição marca o retorno de Nassar a uma mostra na capital paraense e reúne obras de diferentes momentos de sua carreira,  pertencentes a colecionadores paraenses, além de produções recentes e instalações já conhecidas do público. 

Entre as obras exibidas estão as chapas metálicas da série “18 Chapas”, bandeiras inspiradas em “Brasil em Chamas” (1998), a “Pirâmide de Tambores”, o “Carrinho Amarelo” e a instalação “Lataria Espacial”, de 2022.

Curadoria

De acordo com a curadora Vânia Leal, o projeto curatorial partiu da ideia de destacar a relação afetiva entre o artista e o público que acompanha sua produção ao longo dos anos.

“O que era particular, agora,  se torna público, e foi surpreendente o número de pessoas que têm obras de Emmanuel. Arrisco dizer que é o artista paraense que tem o maior número de obras em domínio particular em Belém. E reunir essas obras traz também o dado significativo: verifica-se várias fases do artista que perfazem desde a década de 80 até o presente momento”, afirma.

image Emmanuel Nassar e a curadora Vânia Leal (Ana Dias)

A proposta curatorial também dialoga diretamente com o projeto expográfico desenvolvido pelo arquiteto e designer paraense Leno Martins. Vânica explica que a concepção da mostra busca valorizar signos e referências culturais do território amazônico. Também haverá uma diversidade de linguagens presentes na mostra.

“Essas camadas das obras em suas variadas linguagens, como instalações, pintura e objetos, estão em comunhão com o espaço e o público vai viver uma imersão de cores, formas, luz, suporte expográfico de maneira interativa e fluida”, acrescenta.

Para o próprio artista, a exposição representa um percurso marcado por memória e afetos. Nassar define a mostra como uma síntese de sua trajetória artística construída em diálogo com a cidade e com o público que acompanha seu trabalho.

“Para um artista com mais de 70 anos como eu, toda mostra é uma retrospectiva. E esta, no CCBA, é muito especial porque marca um reencontro com o público local e, em particular, com amigos colecionadores de boas lembranças”, afirma.

‘A vida não é paisagem’

No primeiro piso do CCBA, o público também poderá visitar a exposição assinada pelos fotógrafos Nay Jinknss e Bruno Jungmann, com curadoria de Keyna Eleison

A mostra estabelece um diálogo visual entre territórios e experiências, ao reunir imagens produzidas pela fotógrafa paraense e pelo artista pernambucano tanto em seus locais de origem quanto nos territórios um do outro, explorando perspectivas cruzadas sobre pertencimento, convivência e deslocamento.

image Nay Jinknss (Ana Dias)

“Longe da imagem exótica ou do registro distanciado, o que se revela é um hábito atravessado por gestos, afetos, crenças e formas coletivas de existir. O que se vê aqui é um cotidiano que pulsa, inventa e se reconhece em seus próprios rituais”, destaca Keyna.

Ela acrescenta que as fotografias apresentadas na exposição buscam afirmar a vida como experiência sensível e coletiva. “Mais do que documentar situações, as fotografias reunidas afirmam a vida como relação, como saber sensível e como prática coletiva. Porque aqui, a vida não é paisagem: é presença”, afirma para a curadora.

Visitação

As duas exposições podem ser visitadas até o dia 30 de junho. O espaço funciona às quartas e quintas, das 9h às 17h; às sextas e sábados, das 10h às 20h; e aos domingos e feriados, das 10h às 15h. 

O CCBA conta com patrocínio master da Shell e patrocínio da Vale e do Mercado Livre. O apoio institucional é do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã, Fadesp, Horus Planejamento e Gestão, com realização via Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet.

SERVIÇO:

Reabertura da programação do CCBA na temporada 2026/1 com as exposições “Meu Tema Sou Eu”, de Emmanuel Nassar (curadoria: Vânia Leal) e “A vida não é paisagem”, de Nay Jinknss e Bruno Jungmann (curadoria: Keyna Eleison)

  • Local: Rua Senador Manoel Barata, 400 - Comércio, Belém (PA) - Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA);
  • Período: 13 de março a 30 de junho de 2026;
  • Horário de funcionamento: quartas e quintas das 9h às 17h; sextas e sábados das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 15h;
  • Entrada gratuita.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

centro cultural bienal das amazônidas

emmanuel nassar

Nay Jinknss

o que fazer em belém

exposição gratuita em belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MOVIMENTAÇÃO

BBB 26: dinâmica deste sábado (15) vai emparedar três participantes na 9ª formação

Brothers e sisters serão divididos em três grupos para jogar Pedra, Papel e Tesoura e iniciar a formação do 9º Paredão

14.03.26 13h10

MÚSICA

Luciana Mello celebra 10 anos de álbum dedicado a Jair Rodrigues

Lançado em homenagem ao pai, o disco Na Luz do Samba marcou um momento especial na carreira da cantora

14.03.26 12h33

GRAVAÇÕES

‘Maravilha!’, filmes dos Estúdios Globo, começa a ser gravada com show real no Pará

Gravações serão realizadas na Aparelhagem Crocodilo, no Espaço Náutico Marine Club, localizado no bairro do Guamá. Gaby Amarantos, Leona Vingativa e Fafá de Belém também farão parte do filme.

14.03.26 10h46

LUTO

Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

A notícia do falecimento de Lorena foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha

14.03.26 9h52

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

A notícia do falecimento de Lorena foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha

14.03.26 9h52

MOVIMENTAÇÃO

BBB 26: dinâmica deste sábado (15) vai emparedar três participantes na 9ª formação

Brothers e sisters serão divididos em três grupos para jogar Pedra, Papel e Tesoura e iniciar a formação do 9º Paredão

14.03.26 13h10

CINEMA

Babu Santana revela como foi gravar filme com Alane Dias e elogia ex-BBB: 'Dedicada e boa atriz'

A paraense vai estrear como atriz no cinema no longa-metragem nacional com lançamento previsto para 2026

14.03.26 9h06

VISITA

Mucura ou gambá? Animal invade a casa do BBB 26 enquanto brothers festejam

O bicho foi visto circulando por diferentes ambientes da casa por volta das 4h, ele passou por cômodos como sala, cozinha e banheiro

14.03.26 9h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda