Emmanuel Nassar retorna a Belém em exposição gratuita no CCBA

Duas exposições inéditas e gratuitas marcam a retomada da agenda cultural do Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA) em 2026. A programação começa nesta sexta-feira (13), no prédio localizado no bairro do Comércio, em Belém. No térreo, o público poderá conferir a mostra “Meu Tema Sou Eu”, do artista paraense Emmanuel Nassar, com curadoria de Vânia Leal.

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A exposição marca o retorno de Nassar a uma mostra na capital paraense e reúne obras de diferentes momentos de sua carreira, pertencentes a colecionadores paraenses, além de produções recentes e instalações já conhecidas do público.

Entre as obras exibidas estão as chapas metálicas da série “18 Chapas”, bandeiras inspiradas em “Brasil em Chamas” (1998), a “Pirâmide de Tambores”, o “Carrinho Amarelo” e a instalação “Lataria Espacial”, de 2022.

Curadoria

De acordo com a curadora Vânia Leal, o projeto curatorial partiu da ideia de destacar a relação afetiva entre o artista e o público que acompanha sua produção ao longo dos anos.

“O que era particular, agora, se torna público, e foi surpreendente o número de pessoas que têm obras de Emmanuel. Arrisco dizer que é o artista paraense que tem o maior número de obras em domínio particular em Belém. E reunir essas obras traz também o dado significativo: verifica-se várias fases do artista que perfazem desde a década de 80 até o presente momento”, afirma.

Emmanuel Nassar e a curadora Vânia Leal (Ana Dias)

A proposta curatorial também dialoga diretamente com o projeto expográfico desenvolvido pelo arquiteto e designer paraense Leno Martins. Vânica explica que a concepção da mostra busca valorizar signos e referências culturais do território amazônico. Também haverá uma diversidade de linguagens presentes na mostra.

“Essas camadas das obras em suas variadas linguagens, como instalações, pintura e objetos, estão em comunhão com o espaço e o público vai viver uma imersão de cores, formas, luz, suporte expográfico de maneira interativa e fluida”, acrescenta.

Para o próprio artista, a exposição representa um percurso marcado por memória e afetos. Nassar define a mostra como uma síntese de sua trajetória artística construída em diálogo com a cidade e com o público que acompanha seu trabalho.

“Para um artista com mais de 70 anos como eu, toda mostra é uma retrospectiva. E esta, no CCBA, é muito especial porque marca um reencontro com o público local e, em particular, com amigos colecionadores de boas lembranças”, afirma.

‘A vida não é paisagem’

No primeiro piso do CCBA, o público também poderá visitar a exposição assinada pelos fotógrafos Nay Jinknss e Bruno Jungmann, com curadoria de Keyna Eleison.

A mostra estabelece um diálogo visual entre territórios e experiências, ao reunir imagens produzidas pela fotógrafa paraense e pelo artista pernambucano tanto em seus locais de origem quanto nos territórios um do outro, explorando perspectivas cruzadas sobre pertencimento, convivência e deslocamento.

Nay Jinknss (Ana Dias)

“Longe da imagem exótica ou do registro distanciado, o que se revela é um hábito atravessado por gestos, afetos, crenças e formas coletivas de existir. O que se vê aqui é um cotidiano que pulsa, inventa e se reconhece em seus próprios rituais”, destaca Keyna.

Ela acrescenta que as fotografias apresentadas na exposição buscam afirmar a vida como experiência sensível e coletiva. “Mais do que documentar situações, as fotografias reunidas afirmam a vida como relação, como saber sensível e como prática coletiva. Porque aqui, a vida não é paisagem: é presença”, afirma para a curadora.

Visitação

As duas exposições podem ser visitadas até o dia 30 de junho. O espaço funciona às quartas e quintas, das 9h às 17h; às sextas e sábados, das 10h às 20h; e aos domingos e feriados, das 10h às 15h.

O CCBA conta com patrocínio master da Shell e patrocínio da Vale e do Mercado Livre. O apoio institucional é do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã, Fadesp, Horus Planejamento e Gestão, com realização via Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet.

SERVIÇO:

Reabertura da programação do CCBA na temporada 2026/1 com as exposições “Meu Tema Sou Eu”, de Emmanuel Nassar (curadoria: Vânia Leal) e “A vida não é paisagem”, de Nay Jinknss e Bruno Jungmann (curadoria: Keyna Eleison)

Local: Rua Senador Manoel Barata, 400 - Comércio, Belém (PA) - Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA);

Período: 13 de março a 30 de junho de 2026;

Horário de funcionamento: quartas e quintas das 9h às 17h; sextas e sábados das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 15h;

Entrada gratuita.