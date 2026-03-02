Capa Jornal Amazônia
Juliette impressiona fãs ao publicar vídeo pilotando moto luxuosa de R$ 139 mil em alta velocidade

Nas imagens, a ex-BBB aparece fazendo manobras complexas pelas ruas do Rio de Janeiro

Victoria Rodrigues
fonte

Juliette é conhecida como a campeã do BBB 21. (Foto: Reprodução/ Instagram | @juliette)

A ex-BBB e maquiadora Juliette Freire impressionou seus seguidores no último domingo (1º) ao publicar um vídeo em seu perfil do Instagram pilotando uma moto de luxo, avaliada em R$ 139 mil. Nas imagens, a ex-participante do Big Brother Brasil 21 aparece em uma moto da marca BMW. O modelo da moto em questão era o S 1000 RR, o que fez os seus fãs se surpreenderem com as altas habilidades de motociclista dela.

O reels já acumula 333 mil curtidas e cerca de 6 mil comentários. Além do vídeo, a artista também compartilhou uma sequência de stories mostrando diversas manobras que fez no veículo ao longo do dia, como viradas rápidas e o levantamento de corpo na moto.

Nos comentários do vídeo, algumas pessoas comentaram sobre a performance de Juliette ao pilotar a moto. "Posso andar na sua garupa um dia?", brincou o namorado de Juliette, Kaique Cerveny. "Só no Rio de Janeiro acontece esse evento raríssimo: um avião em cima de uma moto", disse outra pessoa. "Essa mulher pilotando moto é o poder", escreveu uma pessoa. "Deixou o carro comendo poeira", escreveu um quarto.

Clarissa Costa, enfermeira de 31 anos, foi assassinada após terminar relacionamento; Juliette se pronunciou nas redes e pediu atenção a sinais de violência

Polêmica de Juliette e Sarah no BBB 26

Na segunda aparição de Sarah Andrade no Big Brother Brasil, algumas questões relacionadas à amizade dela com Juliette vieram à tona mais uma vez, isso porque a ex-BBB falou o nome da artista diversas vezes na edição de 2026. Nas redes sociais, a maquiadora precisou fazer um pronunciamento afirmando que ela não teve nada a ver com o "incentivo de sua torcida" para a eliminação de Sarah Andrade. 

Enquanto Sarah ainda permanecia no BBB 26, Juliette pareceu não gostar de algumas atitudes da ex-participante dentro do programa e decidiu parar de segui-la no Instagram. Ao sair da casa mais vigiada do Brasil, Sarah também deixou de seguir a maquiadora, dando um ponto final em qualquer resquício de amizade que as duas ainda tinham fora do reality show.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

