Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sarah abre o jogo sobre Juliette e se emociona ao defender Sol após eliminação no BBB 26

Estadão Conteúdo

Sarah Andrade, quarta eliminada do BBB 26, participou nesta quarta-feira, 11, do quadro Café com o Eliminado, no Mais Você, e falou sobre sua passagem pelo reality, alianças no jogo e a repercussão de ter citado Juliette durante a temporada.

Em conversa com Ana Maria Braga, a influenciadora afirmou que entrou com uma estratégia baseada em contagem de votos, mas avaliou que interpretou o jogo de forma equivocada.

"A minha estratégia era contar votinho, e também vi que eu li tudo errado no jogo", disse Sarah. Ela também comentou que entrou com a expectativa de que teria um papel de "espiã", mas que a dinâmica não funcionou como imaginava.

Impacto da eliminação e futuro dos aliados

Durante o programa, Sarah foi questionada sobre como acredita que o jogo de seus aliados Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy deve seguir após sua saída. Segundo ela, Edilson era o participante mais próximo dos dois e pode se aproximar ainda mais da dupla.

Sarah também avaliou que sua presença ajudava a manter diferentes grupos conectados dentro da casa, o que pode mudar a dinâmica a partir de agora.

"Acho que eu era uma pessoa que unia muito uma galera de cá, outra galera de lá", afirmou, dizendo que o cenário pode acabar "dividindo um pouco".

Sarah responde sobre menção a Juliette

A ex-sister também falou sobre a repercussão de ter relembrado uma confusão envolvendo Juliette no BBB 21, quando mencionou o episódio do bolo de chocolate que gerou atrito entre Juliette e Fiuk naquela edição.

Questionada por Ana Maria Braga se tinha se arrependido de trazer o assunto à tona cinco anos depois, Sarah disse que prefere manter o foco no BBB 26.

"A galera falou tanto na internet para eu deixar 2021 lá atrás, então vamos tentar focar em 2026", respondeu. Ela ainda afirmou que viu uma entrevista em que Juliette teria dito que não se incomoda em ser citada.

Reação a Gil do Vigor e eliminação com 69,13%

Durante a conversa, Ana Maria também comentou que Gil do Vigor chamou a atenção de Sarah no Bate-Papo BBB após sua eliminação. A influenciadora disse que o ex-BBB mantém o mesmo comportamento fora do programa.

Sarah deixou o reality na noite de terça-feira, 10, com 69,13% da média dos votos. Ela disputava o Paredão com Babu Santana e Sol Vega, que receberam 28,49% e 2,38%, respectivamente.

A influenciadora foi indicada após receber um Contragolpe de Babu, no domingo, 8. O ator havia sido emparedado pela indicação do Líder, Jonas Sulzbach.

Defesa de Sol Vega após confusão na casa

No programa, Sarah também se emocionou ao comentar as reações de Sol Vega dentro da casa. O Mais Você exibiu um trecho da eliminação em que a veterana acompanha Sarah até a saída.

"A Sol é uma pessoa incrível, de uma luz maravilhosa", disse a influenciadora, emocionada. Ela afirmou que a sister tem traumas e lamentou a forma como a participante vem reagindo nos últimos dias.

Sarah também comentou que soube da briga generalizada na manhã desta quarta-feira, 11, quando Sol se desentendeu com Milena após a sister bater nas portas dos quartos para acordar os brothers.

"Me dói muito", afirmou. Ela ainda disse acreditar que Sol "perdeu o controle" e criticou a forma como a situação estaria sendo tratada fora da casa.

"Se fôssemos nós fazendo isso, estaria sendo visto de uma forma muito diferente", declarou, acrescentando que Sol pode estar se sentindo sozinha após sua eliminação. "Acho que ela está se sentindo muito sozinha, eu era a pessoa que mais parava pra escutá-la", completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Sarah Andrade
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Sol Vega se pronuncia após expulsão do BBB 26 por agressão: 'Estou em paz'

A ex-participante também garantiu que pretende conversar com mais calma e esclarecer os acontecimentos

12.02.26 8h13

CULTURA

Legião Urbana em Belém: chinelada em show marca relação dos fãs com a banda há 38 anos

Clima não foi mais o mesmo depois que a banda saiu do palco, para nunca mais voltar completa a Belém

23.03.25 8h00

LUTO

Ator sul-coreano Jung Eun-woo morre aos 40 anos

Na véspera da morte, o ator fez uma publicação enigmática em seu Instagram

11.02.26 12h08

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda