Quem está no Paredão Falso do BBB 26? Veja como será a dinâmica do Quarto Secreto

Dinâmica especial movimenta o modo turbo e promete reviravolta no reality show

Hannah Franco
fonte

BBB 26 tem Paredão Falso; veja como será a dinâmica (Reprodução/Gshow)

O Paredão Falso do BBB 26 já está formado. Alberto Cowboy, Breno e Jordana disputam o sétimo Paredão da temporada, mas desta vez o resultado não elimina ninguém. O público vota para definir quem será enviado ao Quarto Secreto nesta terça-feira (3).

A dinâmica faz parte do modo turbo anunciado ao vivo por Tadeu Schmidt. Além do Paredão Falso, a semana inclui Exilado e a volta do Quarto Secreto, sem eliminação real.

Quem está no Paredão Falso do BBB 26?

Estão na disputa:

  • Alberto Cowboy;
  • Breno;
  • Jordana.

O trio busca a vaga na dinâmica especial da casa mais vigiada do Brasil. O escolhido pelo público não deixará o programa, mas ficará isolado, acompanhando tudo sem ser visto pelos demais participantes.

Como vai funcionar o Quarto Secreto

Na terça-feira (3), o programa vai simular uma eliminação completa. O participante mais votado pelo público será anunciado como eliminado, mas, em vez de sair da casa, seguirá para um espaço isolado. No Quarto Secreto, poderá:

  • assistir aos acontecimentos da casa em tempo real;
  • acompanhar conversas e estratégias dos colegas;
  • retornar ao jogo com imunidade.

Após o período escondido, o participante volta ao confinamento com informações privilegiadas sobre alianças e movimentações no jogo.

