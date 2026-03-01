Capa Jornal Amazônia
Ex-BBB Ariadna relata momentos de tensão em Dubai: 'Explosão muito próxima'

Estadão Conteúdo

Ariadna Arantes, influenciadora conhecida por ter feito parte do programa BBB em 2011, fez um relato a respeito da situação que tem vivido neste domingo, 1º, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde está viajando. Ataques do Irã causaram explosões na região, abalando a imagem do local como uma das cidades mais seguras do Oriente Médio.

Em vídeos publicados nos stories de seu Instagram, Ariadna começou o relato quando ainda era noite de sábado no fuso horário brasileiro. "Acabou de chegar a mensagem aqui. Teve uma explosão agora. Gente, meu Deus do céu! Só Orixá, misericórdia. Estava quase dormindo."

Ela mostrou a imagem que foi enviada, em árabe e em inglês, ao seu celular. Constava: "Devido à atual situação, com potencial ameaça de mísseis, procure abrigo imediato no prédio seguro mais próximo e se mantenha longe de janelas, portas e áreas abertas. Aguarde por instruções adicionais."

Inicialmente sem ter mais informações sobre o que estava ocorrendo, Ariadna contou que foi a uma loja para buscar joias que havia encomendado, e que as pessoas estavam andando normalmente na rua.

"Vi o vídeo de um influenciador falando que a vida está normal aqui. Realmente, a vida está normal, mas a comunicação do governo é sempre a mesma: ficar dentro de casa. Não estão atacando civis, mas estão interceptando os mísseis e caem os projéteis, isso é perigoso. As pessoas estão saindo por sua conta e risco."

Ariadna afirmou ter ouvido ao menos duas explosões em sua estadia em Dubai: "As janelas tremeram todas. Teve uma explosão muito próxima. Acordei assustada, todo mundo pulou na sala! Meu Deus do céu! Meu voo foi cancelado. Acho que até o dia 5 de março não dá para eu sair aqui de Dubai. Estou ficando realmente muito preocupada", disse.

Já na noite deste domingo, 1.º, a ex-BBB publicou vídeos gravando o céu da cidade, afirmando que era possível ouvir o barulho de aviões militares, mas sem enxergá-los. Por fim, publicou vídeos na piscina do local onde está hospedada, a céu aberto. "'Você não tava assustada?' Ainda estou. Mas tô assustada, não tô na rua", justificou.

