Nicole Bahls homenageia Juliano Floss e dá a peru nome do dançarino: ‘É bonzinho, inteligente’
A modelo costuma nomear os animais segundo artistas e celebridades
A modelo Nicole Bahls decidiu homenagear o dançarino Juliano Floss, participante do Big Brother Brasil 26, ao nomear o novo peru da fazenda que possui. Tradicionalmente, os animais de Nicole levam nomes de artistas e pessoas famosas, como Manu Bahtidão, Camila Queiroz e Brunna Gonçalves. Segundo a modelo, ela seguiu as ideias de internautas.
VEJA MAIS
“Eu escutei as sugestões de vocês! E, como meu peru novo é bonzinho, inteligente… ele vai se chamar Juliano Floss”, escreveu Nicole. A modelo compartilhou a novidade no X, com um vídeo. O post já possui mais de 3 mil curtidas.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA