Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Nicole Bahls homenageia Juliano Floss e dá a peru nome do dançarino: ‘É bonzinho, inteligente’

A modelo costuma nomear os animais segundo artistas e celebridades

Lívia Ximenes
fonte

Juliano Floss foi o nome escolhido por Nicole Bahls para o novo peru (Reprodução / X)

A modelo Nicole Bahls decidiu homenagear o dançarino Juliano Floss, participante do Big Brother Brasil 26, ao nomear o novo peru da fazenda que possui. Tradicionalmente, os animais de Nicole levam nomes de artistas e pessoas famosas, como Manu Bahtidão, Camila Queiroz e Brunna Gonçalves. Segundo a modelo, ela seguiu as ideias de internautas.

VEJA MAIS

image Ex de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi estreia em conteúdo adulto como 'verdadeiro índio da Amazônia'
Modelo anunciou ingresso na Privacy e destacou trajetória profissional e origem amazônica

image Nicole Bahls batiza cabritinha com nome de Manu Bahtidão; veja
Filhote recebeu nome em homenagem à cantora; outras cabras também foram nomeadas com nomes de famosos

image Vídeo: 'Apavorada', diz Nicole Bahls após ganhar porco reborn
Após a onda de bebês hiperrealistas, chegou a vez dos pets ganharem a versão em bonecos

“Eu escutei as sugestões de vocês! E, como meu peru novo é bonzinho, inteligente… ele vai se chamar Juliano Floss”, escreveu Nicole. A modelo compartilhou a novidade no X, com um vídeo. O post já possui mais de 3 mil curtidas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

nicole bahls

juliano floss

Big Brother Brasil 26
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Samuel de Assis celebra trajetória artística e o Carnaval de Belém no Camarote Miltons

Muso da Beija-Flor e protagonista de grandes sucessos da TV Globo, o ator aterrissa em Belém para prestigiar os desfiles oficiais como convidado especial da ESA. Ele destaca o papel do Carnaval como ferramenta de resistência e celebra a representatividade negra nas telas e nas avenidas

28.02.26 8h00

CARNAVAL 2026

Exclusivo: Mestre Ciça fala sobre promessa de parar de fumar e fama de ‘onipresente’

Pela primeira vez em 50 anos, mestre participa de carnaval fora do Rio de Janeiro, ele revelou detalhes sobre promessa e meme

27.02.26 11h33

MÚSICA

Isadora Pompeo, Jefferson & Suellen e Novo Som são atrações do 'Vem Louvar Pará' em Breves

Após reunir 100 mil pessoas em Belém, o festival gospel chega à Ilha do Marajó com grandes nomes da música cristã

27.02.26 11h03

JUSTIÇA

Foragido, pai da melhor amiga de Virginia é preso em Goiânia por tráfico de drogas

Pai de Duda Freire possui uma ficha criminal extensa, com condenações definitivas que somam 18 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e associação criminosa

27.02.26 9h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

OPERAÇÃO

Após desmaio, Ivete Sangalo revela que fará cirurgia neste domingo (1º)

Cantora não informou o motivo do procedimento; dias atrás, ela desmaiou em casa e sofreu ferimento no rosto

01.03.26 15h05

'TE MANCA'

VÍDEO: Babu provoca Chaiany no BBB 26 e leva resposta: 'Tem idade pra ser meu pai'

Interação entre os participantes movimentou a tarde deste domingo (1º); sister chamou ator de ‘papito’ durante conversa na área externa

01.03.26 15h16

LUTO

Morre o ator e diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos

Dennis se notabilizou como um dos principais nomes da TV e deixa três filhos

28.02.26 12h27

SAÚDE

Ivete Sangalo interrompe show e anuncia cirurgia; entenda o que aconteceu!

Segundo Ivete, após o ocorrido, ela teria descoberto essa pré-disposição ao desmaio.

01.03.26 17h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda