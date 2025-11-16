Capa Jornal Amazônia
Ex de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi estreia em conteúdo adulto como 'verdadeiro índio da Amazônia'

Modelo anunciou ingresso na Privacy e destacou trajetória profissional e origem amazônica

Hannah Franco
fonte

Marcelo Bimbi, ex de Nicole Bahls, entra em plataforma adulta (Reprodução/Instagram)

O modelo Marcelo Bimbi, ex-marido da influenciadora Nicole Bahls, anunciou a entrada em uma plataforma de conteúdo adulto. A novidade foi revelada nas redes sociais no fim de semana, quando o artista publicou a mensagem “Novidades no Privacy”, instigando seguidores sobre o novo projeto.

Bimbi, que esteve em uma união de sete anos com Nicole, ficou conhecido nacionalmente pela carreira na moda e pela participação em reality shows. Ele integrou o elenco de A Fazenda 8 e foi vencedor do Power Couple Brasil. Natural de Rio Branco, no Acre, o modelo agora segue o movimento de outras personalidades que têm apostado em plataformas de assinatura para monetizar a própria imagem.

No perfil oficial dentro da plataforma, Bimbi apresenta sua trajetória para atrair assinantes. A descrição lista títulos como “modelo internacional”, “ex-jogador de futebol”, “participante de A Fazenda” e “vencedor do Power Couple Brasil”.

O modelo também utiliza referências à própria origem ao se autointitular “o verdadeiro índio da Amazônia”. Ainda segundo o texto de apresentação, a proposta é oferecer aos assinantes “conteúdos exclusivos jamais vistos”.

Palavras-chave

nicole bahls

marcelo bimbi

Conteúdo Adulto

Cultura
